Adiós bichectomía: Selena Gomez y otras famosas que nos enseñan a amar nuestra cara redonda

En un mundo donde abundan las cirugías estéticas para modificar los rasgos naturales, como la bichectomía, hay muchas famosas que inspiran con su decisión de mantener y exaltar la belleza natural, sin sucumbir ante las tendencias y enámorandose de sus facciones, como tener cara redonda.

Ellas entendieron que no hay un solo canon de belleza, por lo que no necesitan cambiar quienes son para sentirse hermosas en su propia piel.

Famosas con cara redonda que se enamoraron de sus rasgos naturales

Selena Gomez

Selena es la mejor demosttración que tener cara redonda no te hace menos bella.- Instagram @selenagomez

Ella es camaleónica con su estilo y constantemente cambia de cortes de cabello, peinados, tintes o maquillaje pues sabe que todos los tipos de rostros son bellos y con estas herramientas podemos potenciar la belleza natural para llevarla al siguiente nivel, sin tener que recurrir a tratamientos permanentes.

Jennifer Lawrence

Es considerada una de las mujeres más guapas del cine, incluso aunque muchas veces ha dicho no cumplir con los estándares irreales que impone esa industria tan competitiva.

“Hay tantas formas de ser hermosa. Todo el mundo habla de nosotras como: ‘¡Oh por Dios, mira, actrices de talla grande!’. Nuestra idea de lo que es curvilíneo está mal”, aseguró sobre su cuerpo.

Emma Stone

La actriz que le dio vida a Cruella de Vil para Disney también es una de las famosas con cara redonda que se ha mantenido fiel a sus atributos naturales, solo cediendo a bajar o aumentar de peso si un papel cinematográfico lo requiere.

De resto, prefiere continuar con una vida tranquila, incluso hasta sin redes sociales para evitar desarrollar inseguridades ante las críticas de terceros.

“Hace un par de años lo pasé mal porque sabía que estaba bajo escrutinio por mi aspecto, así que no es algo en lo que piense más de la cuenta ahora mismo”, agregó según El Comercio.

Gigi Hadid

Gigi no tuvo que operarse el rostro para ser una modelo muy reconocida internacionalmente. Instagram @gigihadid.

Ella prueba que incluso se puede triunfar en el mundo del modelaje con un rostro redondo, el cual ha confesado que es natural

“La gente piensa que me hago rellenos en la cara, y por eso mi cara es redonda: la tengo así desde que nací. Nunca me he inyectado nada en la cara. Me parece bien que cada uno haga lo que quiera para sentirse felices y bien consigo mismos. A mí me aterra”, confesó.

