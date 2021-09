Lady Gaga y otras famosas prueban que las narices grandes también son hermosas

Existe la creencia que para triunfar en Hollywood y la música hay que tener rasgos y cuerpos perfectos, algo que ha derribado un grupo de famosas, que empoderadas con sus narices grandes, demostraron el poder de la belleza natural y anteponer el talento ante cualquier estereotipo social.

Famosas que prueban que las narices grandes también son hermosas

Lady Gaga

La cantante y actriz abraza sus raíces con su nariz ancha.- Instagram @ladygaga.

Uno de los sellos más característicos de la intérprete de Bad Romance es su nariz grande y larga, producto de su ascendencia italiana, que en vez de ocultarla o cambiarla por completo, la cantante la ha presumido como parte de su identidad. Ella hizo de una “imperfección”, un gran atributo.

Sarah Jessica Parker

La icónica Carrie Bradshaw, de Sex and the City, no solo tenía a sus tacones Manolo Blahnik como un emblema, sino también a su nariz pronunciada con la que saltó a la fama y nos enseñó que las narices finas y respingadas no son requisito para verse elegante, pues lo más importante es sentirnos cómodas en nuestra propia piel.

Julia Roberts

Julia Roberts siempre ha negado haber modificado su cuerpo.- Instagram @juliaroberts.

La actriz de Mujer Bonita es una de las famosas con narices grandes que a sus 52 años, sigue teniendo el mismo rostro que a sus 20 años cuando empezaba a ganar popularidad.

La ‘sonrisa de Hollywood’, como es conocida, luce joven, radiante y muy orgullosa por haberse mantenido fiel a sus atributos.”Para los estándares de Hollywood he asumido un gran riesgo no haciéndome ninguna cirugía”, dijo en una ocasión, según Glamour.

Rihanna

La artista oriunda de Barbados no tiene una nariz grande, pero sí ancha, una inseguridad común en varias mujeres. Sin embargo, ella ha abrazado sus originales rasgos y los utilizó para triunfar en una industria que parece imposible para los talentos del Caribe. Toda una inspiración.

Más de este tema:

Selena y otras famosas que prueban que todas las texturas de cabello son hermosas

Ariana Grande y otras famosas que no necesitan glúteos grandes para sentirse hermosas

Salma Hayek y otras famosas que nos recuerdan que tener busto grande también es bonito

Te recomendamos en video: