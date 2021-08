Ariana Grande y otras famosas que no necesitan glúteos grandes para sentirse hermosas

Los prototipos de belleza son solo eso, estándares que la sociedad ha impuesto durante años de lo que se considera ‘bello’, pero que no determinan realmente el valor de la mujer y estas famosas, con glúteos pequeños y mucho amor propio son la muestra ello.

Estas actrices, modelos y cantantes no necesitaron sumarse a la moda de curvas voluptuosas para triunfar, pues apoyadas en la confianza en sí mismas, talento, inteligencia y trabajo duro lograron cumplir sus sueños y darnos una lección de empoderamiento.

Famosas con glúteos pequeños que se sienten hermosas

Ariana Grande

La actriz brilla con luz propia, sin tener que modificar su cuerpo para encajar en estándares irreales.-Instagram @arianagrande.

Miles de personas en el mundo han cantado Thank u next y Positions, algunos de los éxitos de la artista estadounidense a la que no la ha frenado su baja estatura, glúteos pequeños o cualquier otro atributo que no vaya a la par con las expectativas de terceros.

Al contrario, la joven suele compartir inspiradores mensajes para cultivar el autoestima porque no existen “imperfecciones”, sino cuerpos reales.

Zendaya

La también actriz que comenzó su carrera en Disney defiende tanto su cuerpo a capa y espada, que incluso alzó su voz las veces que editaron su cuerpo de forma excesiva sin permiso con motivos publicitarios.

“Hoy salió una sesión y me di cuenta que mi torso y caderas estaban manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres no sean conscientes de sí mismas, que crean los ideales de belleza poco realistas que tenemos. Todos saben que defiendo el amor propio honesto y puro”, dijo según Mui Today.

Kendall Jenner

Pese a que sus hermanas popularizaron los cuerpos voluptuosos, ella se mantuvo fiel a sí misma y eso le ha permitido triunfar en el mundo del modelaje, pues más que acomplejarse por su complexión delgada, lo aprovechó para encontrar su lugar en el mundo.

Miley Cyrus

La ex estrella Disney que saltó a la fama por su papel de Hannah Montana es una de las famosas con glúteos pequeños que menos ha modificado su físico y que también ha hablado con sinceridad sobre el duro proceso que es aceptarse, porque es verdad que el amor propio puede convertirse en una lucha.

Pese a esto, la estadounidense progresivamente ha encontrado el balance en su vida y ha triunfado con su talento, sin tener que aumentar sus senos o glúteos paa complacer a los demás.

