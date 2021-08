Adamari López y otras famosas que nos inspiran a amar nuestras caderas anchas

Las caderas anchas suelen ser una fuente de complejos para muchas mujeres, que en tiempos donde abundan las comparaciones con famosas e influencers en las redes sociales, sienten que no encajan en los patrones de belleza.

Afortunadamente, desde hace varios años han surgido referencias de mujeres ‘curvy’ en todas las tallas que prueban que la belleza no viene en un mismo molde, y que es un atributo que puede hasta resultar seductor con confianza en ti misma y amor propio.

Famosas con caderas anchas que nos inspiran a amarnos

Adamari López

Algo que tiene esta característica corporal, es que no importa el peso que tengas, siempre será un atributo que resaltará. Eso le sucede a la presentadora boricua que este año ha perdido más de 10 kilos y luce renovada.

La boricua no se siente mal por sus curvas, al contrario, las luce con orgullo.- Instagram @adamarilopezt.

Sin embargo, la conductora de Hoy día no se deja amilanar por eso y al contrario, se le ha visto muy confiada presumiendo su nueva figura con vestidos ceñidos. Lo que no puedes cambiar, ¡presúmelo!

Beyoncé

En la misma línea está la cantante estadounidense que siempre se ha caracterizado por ser una mujer de curvas definidas y está muy orgullosa de eso.

De hecho, le gustan tanto, que cuando tuvo que adelgazar para una película no se sintió como ella misma. “Soy negra y en nuestra sociedad, las caderas y muslos se consideran hermosos. Me miraba al espejo y no me sentía mujer. No me sentía sexy”, afirmó.

Rihanna

Después de abandonar su Barbados natal y comenzar a ser famosa, Rihanna recibió críticas por su cuerpo curvilíneo y voluptuoso, lejos de las figuras delgadas que estaban imperando en aquel tiempo.

Rihanna posando para su marca, Fenty Savage.- Instagram @badgalriri.

“Me di cuenta de que me gusta mi cuerpo aunque no sea perfecto. Me siento sexy. Por primera vez no me quiero deshacer de las curvas, solo quiero darle tono. Mi cuerpo es cómodo y saludable, así que rockearé con él”, dijo la artista, según Fucsia.

Salma Hayek

A sus 54 años, Salma Hayek es una de las famosas que más podemos admirar cuando de body positive se trata: no solo muestra sus caderas anchas, o su abdomen sin importar que no sea plano, sino también sus canas, su rostro sin maquillaje y hasta las arrugas.

Salma es todo un ejemplo de autoaceptación a sus 54 años.- Instagram @salmahayek.

A la oriunda de Veracruz, México, solo le importa ser feliz y estar satisfecha con ella misma, sin importar los estereotipos de la sociedad.

Más de este tema:

Camila Cabello y otras famosas que nos enseñan a amar nuestro abdomen aunque no sea perfecto

Las canas son parte natural de la vida: es momento de normalizarlas y aceptarlas con orgullo

Súper modelo de 55 años recrea foto en bikini de 1982, demuestra que la edad es un número

Te recomendamos en video: