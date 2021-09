Wi Ha Joo y los actores coreanos que están robando suspiros con su encanto

La serie surcoreana de Netflix, “El juego del calamar” (Squid Game), ha causado gran sensación en el mundo por su trama llena de suspenso.

Y mientras que la premisa de “juegos infantiles mortales” se convirtieron en el gancho perfecto para mantenernos al filo del asiento de principio a fin, también lo fue el elenco.

No es extraño que el público haya quedado fascinado con la sensualidad de los actores de las películas y series coreanas. Así que aquí te dejamos algunos de los galanes que están robando suspiros y sí, incluimos a algunos de los que aparecen en “El juego del calamar”.

Wi Ha Joon

En “El juego del camalar” el actor interpreta al joven policía, que tiene como misión descubrir lo que hay detrás de la competencia y acabar con sus horrores. El actor de 30 años es una estrella en ascenso en Corea pues además de su galanura y carisma, también desborda talento. Algunos de los proyectos en los que ha participado son Something in the Rain, Gonjiam: Haunted Asylum y Midnight.

Según reveló para Men’s Health Korea, quedó fascinado con su personaje en Squid Game desde el primer momento.

“Cuando me entregaron el guion por primera vez, terminé de leerlo rápidamente. Jun Ho (su personaje) dijo que era fuerte y decidí aceptar el papel”, dijo sobre su participación.

Gong Yoo

Yoo es una cara familiar para los fanáticos de las series coreanas. El actor de 42 años ha protagonizado algunos de los k-dramas y películas más importantes de los últimos 20 años y aunque se mantiene lejos de las redes sociales, no deja de ser de los favoritos.

En “El juego del calamar” causó sensación por un cameo que hizo en los episodios 1 y 9 como el misterioso hombre que atrae a las personas al juego mortal. Otras producciones en las que ha participado son My Dear Youth – Coffee Prince, Guardian: The Great and Lonely God y Train to Busan.

Park Hae Soo

El actor se robó suspiros como el participante 218, Cho Sang Woo en “El juego del calamar”. Él no es ningún novato en la industria pues ya ha sido parte de importantes producciones. De hecho, seguirá trabajando de la mano de Netflix en lo que será la versión coreana de “La Casa de Papel”, donde interpretará a Berlín.

Seo In Guk

Este es uno de los actores de doramas más queridos en Corea. Seo In Guk ha conquistado por su galanura y carisma. Además, ha demostrado un gran talento para interpretar cualquier personaje, desde un miembro de la realeza coreana hasta un asesino serial o un estudiante de secundaria. Por si fuera poco, también es cantante. Algunas de las producciones en las que ha aparecido son The King’s Face, The Smile Has Left Your Eyes y Squad 38.

Park Bo Gum

Park es una de las estrellas más grandes de los doramas. Fue llamado el “Príncipe Heredero de la Nación” después de su aparición en Love in the Moonlight. Se convirtió en el actor más joven en coronarse como “actor del año” y el primero de todos los actores en llegar a la cima de la lista de celebridades de Corea del poder (según Forbes). Algunas de las producciones en las que ha participado son Hello Monster, Love in the Moonlight y Respond 1988

Lee Jong Suk

Uno de los actores coreanos más buscados. Lee Jong Suk comenzó como un modelo de pasarela, incluso fue considerado el modelo coreano más joven (comenzó su carrera de modelo a la edad de 15 años). Sin embargo, decidió que se enfocaría en la televisión. Algunas de las producciones en las que participó son Romance is a Bonus Book, The Hymn of Death, While You Were Sleeping y 7 First Kisses.

