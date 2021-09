Rebel Wilson derrocha amor propio y presume sus curvas tras poderosa transformación

Ya pasó más de un año desde que Rebel Wilson se sometió a una poderosa transformación desde lo interno, con hábitos y elecciones saludables, que se reflejaron en lo físico con más de 27 kilos menos que le han dado más confianza en sí misma.

Por esa razón, la actriz de importantes películas como Pitch Perfect y No es romántico compartió un inspirador mensaje en sus redes sociales para motivar a otras personas que, como ella, están intentando optar por un estilo de vida más saludable.

“Nunca es demasiado tarde para sacar la mejor versión de ti mismo, para mejorar tu salud, tu corazón, tu felicidad, tu armonía”, comenzó el emotivo texto que acompañó con una sexy postal.

Rebel Wilson presumió su cuerpo.- Instagram @rebelwilson.

En ella, aparece la australiana de 41 años vistiendo un bañador enterizo que deja ver sus piernas tonificadas y la curvilínea silueta que con mucho esfuerzo logró con base en alimentación sana y ejercicios.

“Para cualquiera de ustedes que está tratando de ser un poco mejores esta semana: ¡adelante! Cada pequeña parte cuenta. Cada esfuerzo vale la pena. Tú lo vales”, agregó.

Con ese derroche de amor propio producto de la constancia y esfuerzo, Rebel Wilson se ganó más de 557 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios alabando su transformación pues no solo se manifiesta en lo físico sino también en la manera que ahora enfrenta su vida.

La transformación de Rebel Wilson

Tal como reseña Quién, todo nació a principios de 2020 cuando se propuso salir del sobrepeso para sentirse mejor consigo misma, obtener mejores papeles cinematográficos (pues fue encasillada en el humor) y ganar más salud antes de cumplir 40 años.

La australiana antes de perder peso.- Instagram @rebelwilson.

El proceso no solo fue duro en sí mismo, sino que también se presentaron saboteadores que intentaron frenarla, como ella misma explicó, pues hubo productores que le ofrecieron dinero para que no perdiera peso.

Así luce en la actualidad.- Instagram @rebelwilson.

Su voluntad fue mayor y hoy día presume ser una nueva persona, motivada también por la muerte de su padre. “Mi padre había fallecido de un infarto y fue un momento muy triste. No pensaba muy bien de mí misma y no me valoraba como debería haberlo hecho”, reveló en sus redes sociales.

