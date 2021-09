Este es el método que ayudó a Rebel Wilson a bajar de peso

La actriz Rebel Wilson no solo sorprendió al mundo con su impactante cambio de imagen, sino que también se convirtió en referencia para quienes al igual que ella han buscado opciones para verse y sentirse sanas.

Además, la seguridad que esto le ha proporcionado, ha sido muy inspiradora para el resto de sus seguidores que a través de su disciplina creen que sí es posible bajar hasta 20 kilos si se lo proponen, tal y como los hizo esta tan admirada mujer.

Sin embargo, no fue sino hasta hace poco que la misma actriz y la revista People revelaron detalles de cuáles fueron los métodos reales que utilizó para lograr la imagen y el peso que hoy tiene.

Este es el método que le ayudó a bajar de peso a Rebel Wilson

Aunque muchos ya sabían que Rebel Wilson se sometió a arduas sesiones de gimnasio durante toda la semana y más de siete veces en las que combinaba el TRX con la bicicleta estática, también debió ajustar su alimentación.

Por eso, ella recurrió al método Mayr que es muy implementado en Austria y que básicamente enseña a las personas a cómo comer y qué alimentos deben estar presentes en la dieta.

En el centro Viva Mayr ingresan las personas que quieren asumir este nuevo estilo de vida para combinar la actual medicina complementaria o alternativa con terapias que invitan a tener la conciencia de qué y cómo se come.

“Una vez que hayamos tratado su condición, una nutrición adecuada combinada con ejercicio y una mejor conciencia mental se convierten en los componentes básicos de su nueva vida“. Esto es lo que indica la página web del método que se ha masificado debido a los resultados obtenidos en cada paciente y que posee clínicas en varias partes del mundo.

Detalles principales de este método para bajar de peso

Entre los aspectos vitales que se deben seguir para perder medidas se encuentra:

El hacer conciencia de la salud intenstinal. Esta es la base de todo, porque hace énfasis en los cuidados y atenciones que debe recibir al sistema digestivo a través de la adecuada selección de los alimentos.

Dile no a los procesados. También es vital el evitar a los alimentos que poseen demasiados procesos de elaboración y obtención del producto final que llega con mucho residuos que son tóxicos para el organismo.

Adiós al glutén y lácteos. La ausencia de estos dos ingredientes te permitirán avanzar en el plan de reducción de medidas, pues ambos contienen innumerables cargas de carbohidratos o grasas que no son necesarias si quieres comer sano.

Mastica. Aunque parezca muy obvio, hay quienes aún no saben digerir los alimentos, por lo que a través de este método se pide hacer conciencia de ello y aprender a darle tiempo a procesar bien cada alimento que se consume. Esto a su ves favorece la digestión.

Hay que aprender a comer. Foto: Pexels

Usar el celular mientras se come no está permitido. Para los creadores de este método es indispensable que no se haga uso de este dispositivo, pues logra alterar el normal funcionamiento de los órganos durante las comidas. Además, incentiva al descontrol y a no procesar bien los alimentos.

Verduras y pescados siempre presentes. Una vez que se asume este estilo de vida, el nutricionista debe organizar un plan basado en las necesidades de cada organismo, pero aún así, en este método tanto el pescado como las verduras suelen ser las protagonistas del menú que se establece a diario.

No hay espacio para la cafeína. Ni el azúcar ni el café tienen lugar en este plan, por eso hay que hacer un detox de las bebidas o alimentos que los poseen, ya que ellos aceleran la deshidratación del cuerpo si se toman o consumen de forma desorganizada.

