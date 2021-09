Rebel Wilson combina jeans con un sofisticado blazer azul para un elegante look casual

El año pasado, Rebel Wilson se determinó a cambiar de estilo de vida para convertirse en la versión más saludable de sí misma por amor propio y no tardó en ver los resultados.

Con mucho trabajo y constancia, la actriz australiana superó con creces los objetivos que se había propuesto para su “año de la salud” con una pérdida de más de 30 kilos.

Pero este cambio físico no vino solo. Lo acompañó, entre otros aspectos, una renovación de su armario con el que se ha posicionado como una inspiración de estilo para mujeres curvy.

Ahora, la comediante apuesta por prendas más ceñidas que le permiten presumir orgullosa su nueva figura y reflejar lo bien que se siente en esta etapa.

En este sentido, sus redes sociales han sido la vitrina por excelencia no solo para mostrar el avance de sus metas, también sus mejores estilismos en toda ocasión.

Tal como lo hizo el pasado sábado 4 de septiembre al enseñar cómo llevar pantalones de mezclilla de la manera más elegante para una salida casual si tienes 40 años.

Rebel Wilson mezcla elegancia y frescura en un outfit con jeans

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Notas perfectas causó furor al compartir una postal donde aparece luciendo el infalible combo de blazer y jeans.

En la instantánea, Wilson derrocha seguridad posando sentada en un par de clásicos y favorecedores pantalones de mezclilla deslavados de tiro alto.

El básico estaba combinado a la perfección con una auténtica prenda statement: un espectacular blazer azul marino de Alexander McQueen.

La sensacional pieza sartorial, confeccionada en crepé y sarga de satén, tenía mangas largas, hombreras pronunciadas y solapas satinadas.

Además, presentaba un ribete drapeado en la botonadura. De este, se extendía un detalle plisado de satén que caía de manera grácil creando un dobladillo asimétrico.

Rebel lo portó totalmente abotonado a modo de top con un sexy escote en V y entallado a su cintura.

El look, orquestado por la estilista Elizabeth Stewart, se completó con un par de tacones blancos y terminó luciendo sencillamente hermosa.

La estrella remató la apuesta fashion para una sesión de fotos —sobre la que prometió hablar pronto en publicaciones anteriores— con un exquisito beauty look que realzó el brillo que proyecta.

Lució un maquillaje muy luminoso que resaltó su bello rostro y su melena rubia peinada con ondas desechas. Asimismo, mostró una perfecta manicura sobria y elegante en blanco.

En esta ocasión, prescindió de los accesorios pero no hicieron falta para que se viera sensacional en el atuendo minimalista.

Con esta propuesta, la famosa no solo volvió a mostrar lo mucho que adelgazado, además comprobó que solo necesitas una pieza espectacular, como su costoso saco, para elevar tus básicos jeans.

Esta combinación la podrías probar para la próxima vez que vayas a la oficina —si el dress code lo permite— o para una salida con tus amigas. Sin duda serás la más estilosa en cualquier escenario.

Rebel recuerda cuando estaba “menos saludable” y comparte un mensaje de aliento

Este derroche de estilo de Rebel Wilson se da semanas después de que la intérprete compartiera una postal de su pasado en la que aparece muy sonriente al lado del tenista Novak Djokovic.

Junto a la foto, escribió un mensaje muy emotivo. “Okay, sé que normalmente publico fotografías halagadoras de mí…pero encontrar esta foto vieja en mi correo fue como. ‘¡Wow!”, comenzó a expresar.

“Me acuerdo que esto fue cuando estaba menos saludable, tenía sobrepeso y consintiéndome con demasiada comida chatarra. Usaba la comida para eludir mis emociones”, confesó.

Rebel continuó explayándose sobre el desgarrador momento de su vida en el que fue tomada esta fotografía y como aun así sonreía.

“Mi padre acababa de fallecer de un ataque cardiaco y eran momentos muy tristes. No me tenía en alta estima y no me estaba valorando como debía”, compartió.

“Es interesante que aun así estaba sonriendo y estaba intentando estar activa, esta (imagen) fue tomada en un torneo de tenis de caridad (posdata, Djokovic es una persona tan amable), a pesar de que sentía tanto dolor”, añadió.

Tras recordar este duro instante, la luminaria de 41 años no pudo evitar mirar hacia su presente y sentirse muy feliz de todo lo que ha logrado.

“Veo ahora a esa chica y estoy tan orgullosa de en lo que se ha convertido y lo que ha logrado“, aseveró.

Asimismo, envió palabras de aliento a todas las personas que, como ella en el pasado, batallan con su peso.

“Y solamente quería animar a todos allá, a quienes están luchando con su peso o problemas corporales o el emotional eating. Los entiendo”, dijo.

“Sé cómo es eso. Pero nunca es muy tarde para comenzar a mejorarte y tratar de ser la más versión de ti posible…”, concluyó.

