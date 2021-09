Rebel Wilson en traje de baño declara: “Nunca es tarde para mejorar”

La actriz Rebel Wilson continúa compartiendo sus experiencias con sus seguidores después de una gran transformación por la que pasó en 2020. Tras su año de la salud, la famosa posó en traje de baño y recordó a otros la importancia de tomar control sobre su vida y su cuerpo.

La actriz de 41 años de edad posó usando un traje de baño color rojo de una sola pieza, mientras se relajaba en el Resort Brando en la polinesia francesa. La fotografía estuvo acompañada del mensaje:

El pasado noviembre Rebel Wilson publicó en su cuenta de Instagram que al fin había alcanzado su peso ideal, un mes antes de lo previsto. Al dar la noticia aprovechó para recordar a sus fans que no lo había hecho por una cuestión estética, sino por un tema de salud y cambio de hábitos.

Durante todo el año, Rebel compartió su proceso a través de redes sociales, desde los momentos más difíciles hasta los más felices para lograr perder más de 20 kilos y comenzar una vida más activa. Anteriormente, Rebel Wilson había comentado en una entrevista con Drew Barrymore que su propósito no era ser muy delgada ni cambiar por completo quien es. Era comenzar a ejercitarse y llevar una vida saludable a partir de su cumpleaños número 40.

En años pasados, Rebel había comenzado a dedicar cada año a un tema en particular. Esto significa que durante los 12 meses realizaba actividades dedicadas a mejorar un aspecto de su vida. Algunos de ellos fueron la diversión y el amor.

Una de las cosas que descubrió durante su transformación, fue la razón por la cual había descuidado su salud durante tantos años. Reveló que tenía que ver con encontrar la fama y enfrentar sus inseguridades.

“Creo que sufría de hambre emocional y era una forma de canalizar el estrés que sentía por ser famosa, para superar la presión, comía donas…Al comenzar a trabajar en la parte emocional me pregunté por qué no lo había hecho antes, por qué no me había valorado.“