Jennifer Aniston y Reese Witherspoon prueban cómo tus amigas pueden hacerte poderosa

Las mujeres somos más poderosas cuando dejamos de vernos como competencia y unimos fuerzas. La amistad de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon es prueba de que todas merecemos una amiga que nos impulse siempre.

Recientemente Aniston compartió una fotografía en la que aparece al lado de Witherspoon para celebrar el lanzamiento de la segunda temporada de “The Morning Show” que ambas protagonizan.

“Mi hermana, amiga, socia rad, colaboradora @reesewitherspoon y yo hablando sobre la construcción de @themorningshow temporada 2 a mitad de la pandemia. Gracias @nytimes (@ sarahlyall33) por esta conversación. Agradecido con nuestro equipo y este equipo por su arduo trabajo, sensibilidad y compromiso para contar esta historia con cuidado y filmarla de manera segura. Hemos aprendido mucho. @themorningshow @appletv”, se lee en la publicación.

Las personas correctas siempre nos ayudarán a crecer

Jen y Reese se conocieron en el set de Friends, cuando dieron vida a las hermanas Green y desde entonces han sido inseparables.

Witherspoon explicó en una entrevista: “Ella (Jen) fue tan dulce conmigo. Estaba muy nerviosa y ella dijo: ‘¡Oh, Dios mío, no te preocupes por eso!’ Me maravillé de su capacidad para actuar frente a una audiencia en vivo como esa, sin nervios”.

Mantener una amistad de más de 20 años no es fácil y menos cuando los tiempos son tan complicados sin embargo, ellas lo han logrado, dándonos grandes lecciones de girl power.

La protagonista de Legally Blond siempre ha sentido una gran admiración por su amiga. “Cambiarían todas las líneas y ella era tan afable, alegre y alegre sin esfuerzo. Hemos sido amigas desde entonces”, afirmó en una ociasión.

Y es que no importa si cada una tomó caminos diferentes, ambas siguen apoyándose mutuamente.

Jen había tomado la decisión de alejarse de la pantalla chica y fue Reese quien la convenció de volver con The Morning Show. También fue ella quien la motivó a abrir redes sociales para estar cerca de sus fans y compartir sus proyectos.

“Fue Reese quien convenció a Jen para que se subiera a las redes sociales. Jen es una persona muy reservada y simplemente no podía entender por qué alguien querría revelar cada detalle de sus vidas. Eso fue hasta que Reese explicó que Jennifer no revelaría secretos, sino que los controlaría a ellos y a la narrativa “, dijo una fuente al portal Straight Shuter.

Ambas actrices se han convertido en un gran ejemplo a seguir para las mujeres por su espontaneidad y filosofía de vida. Ellas no buscan encajar en los estereotipos que por muchos años ha impuesto la industria.

Quizá han estado alejadas de las películas pero siguen triunfando con sus proyectos personales, mostrando un apoyo incondicional la una a la otra.

Recientemente Jen lanzó su propia marca de belleza, LolaVie, mientras que Witherspoon ha estado enfocada en hacer crecer su propia línea de ropa llamada Draper James, cuyos diseños están inspirados en sus raíces sureñas. enfatizar las raíces sureñas.

Mereces una amistad incondicional que te haga brillar.

Una verdadera amiga es aquella que te hace sentir que mereces amor y apoyo, no solo como tu mejor yo, pero también como tu peor yo. Esas amigas te harán ver cuando algo no es bueno para ti o cuando estás yendo por un mal camino pero no intentarán cambiarte a su conveniencia ni atentarán contra tus ideales.

