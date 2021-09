Reese Witherspoon tiene la clave para armar el look de ‘mujer emprendedora’ perfecto

Reese Witherspoon es una de las estrellas más asediadas del espectáculo por su gran talento histriónico, su belleza, su estilo y carisma.

Ella se coronó como una de las mujeres más poderosas de la industria junto a Scarlett Johansson y Snadra Bullock. En 2005, recibió la atención del público y la alabanza de la crítica por su interpretación de June Carter Cash en la película Walk the Line, que le valió un Oscar, un Globo de Oro, un premio BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz en un papel protagonista.

A pesar de enamorar en pantalla, la actriz ha decidido alejarse un poco de las películas para enfocarse en sus proyectos personales. En 2015, lanzó su propia línea de ropa llamada Draper James, cuyos diseños están inspirados en sus raíces sureñas. enfatizar las raíces sureñas.

El nombre es en honor a los abuelos de Witherspoon, Dorothea Draper y William James Witherspoon e incluye una amplia gama de ropa, accesorios y decoración del hogar.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz comparte su día a día, entre su vida familiar, sus mejores looks y todo lo que ha hecho con sus negocios. ¿Cómo no ser una inspiración?

Aquí te dejamos algunas claves de Reese Witherspoon para verte como toda una emprendedora.

No le tengas miedo al color

Algunos consideran que añadir color a tu atuendo de negocios le resta formalidad a tu look. Sin embargo, puedes seguir conquistando con un atuendo colorido. Recientemente Reese se presentó en The Morning Show y sorprendió a todos con un traje rojo de la marca Richfresh.

Los colores son poderosos y más cuando sabes combinarlos correctamente. El secreto está en comenzar a utilizarlo combinando accesorios discretos y otras piezas en tonos neutros. Lo importante es que siempre refleje tu personalidad y la seguridad que sientes.

Un blazer es el mejor aliado para darle un giro sofisticado a tu look

Un blazer siempre hará la diferencia en tu look, no importa si es para un evento casual o formal. No tiene que ser demasiado serio en tonos azul o negro, y de corte recto, también puedes jugar con un poco de color y el estilo. Hoy en día existen muchos diseños que se adaptan a tu personalidad y que sin duda te harán ver como toda una ganadora.

Una combinación simple y casual sin perder el estilo

A menudo pensamos que en el mundo de los negocios no podemos optar por un estilo casual y simple pues siempre debemos vernos serias y con trajes demasiado rectos.

A menudo podrás elegir un atuendo informal para verte más amigable pero con seguridad. Así como Reese, trata de combinar camisetas con jeans y zapatos abiertos altos o zapatillas al suelo e incluso unos tenis blancos.

Look smart casual

Vestir “smart casual” no es tan complicado como suena y la estrella de “Legalmente Rubia” lo ha demostrado en varias ocasiones.

Es otra forma de atuendo informal de negocios con un toque elegante. Te da la oportunidad de combinar prendas y accesorios más modernos con algo clásico.

Es perfecto para transmitir poder y porte para convencer a cualquiera de que no dejarás pasar un buen negocio.

Que nunca falte un vestido midi en tu armario

Para verte como una mujer poderosa no sólo necesitas un traje sastre en tu armario, también puedes jugar con algo más coqueto e informal y hacerlo lucir espectacular. No le temas a los estampados y recuerda que los accesorios adecuados y un peinado simple pueden hacer un gran cambio en tu look. Los vestidos midi son uno de los outfits favoritos de Witherspoon.

