Así luce en la actualidad ‘Carolina Costas’, la antagonista de “Amor en custodia”

Aparte de sus entrañables protagonistas, la telenovela mexicana Amor en custodia estuvo repleta de personajes inolvidables que marcaron para siempre al público.

Entre estos, sin duda alguna destacó la malvada antagonista ‘Carolina Costas’, una muy guapa pero también fría, manipuladora y ambiciosa modelo que trabaja en la empresa de la familia protagónica.

En la ficción estrenada en 2005, ‘Carolina’ logra convertirse en la amante de ‘Alejandro Bazterrica’, el esposo de la protagonista ‘Paz Achaval-Urien’, pero aspira a mucho más que ser “la otra”.

Con el fin de quedarse con ‘Alejandro’, por su envidia a ‘Paz’ y también su ambición desmedida, la novia y cómplice de ‘Tango’ comete toda clase de villanías a lo largo de la ficción.

Tras descubrirse su relación ilícita con el empresario y su embarazo de él, logra separar al matrimonio Bazterrica, pero no todos sus planes salen como lo espera.

Al final, aunque convertirse en madre la hace cambiar, la villana tiene un desenlace fatídico luego de haber confesado todas sus maldades.

Detrás de este personaje, que se dedicó a hacerle la vida imposible a todos lo que se atravesaron en su camino, se encontraba la talentosa actriz y cantante mexicana Lisset.

En esa época, la estrella ya llevaba un tiempo desempeñándose como intérprete en su país natal. Desde entonces, han pasado 16 años en los que la histrionisa no ha parado de crecer.

El aspecto actual de la eterna ‘Carolina’ de Amor en custodia

Hoy en día, a poco para cumplir sus 48 años, Lisset no solo sigue vigente en el medio artístico mexicano, además continúa luciendo tan guapa como cuando apareció en Amor en custodia.

Tras su extraordinaria interpretación de ‘Carolina’ en el exitoso melodrama, la luminaria prosiguió construyendo su carrera con actuaciones en proyectos para la televisión, el cine y el teatro.

En la pantalla chica, desde el final de la trama protagonizada por Margarita Gralia y Sergio Basáñez, ha participado en más de diez producciones entre novelas, series y programas.

Montecristo (2006-2007), La niñera (2007), Amor bravío (2012), Lo que la vida me robó (2013-2014), A que no me dejas (2015-2016) y Me declaro culpable (2017-2018) son algunos proyectos en los que actuó.

Asimismo, la artista se ha desempeñado como conductora de shows televisivos como De buenas (2013-2014) o Mi bebé (2012). También ha fungido en juez en emisiones como La Academia.

En la actualidad, se encuentra grabando la telenovela Mi fortuna es amarte, una producción de Televisa donde encarna a ‘Samia’.

Los otros escenarios donde brilla Lisset

En cuanto al cine, tras Amor en custodia, ha formado parte del elenco de al menos un par de largometrajes, siendo el último Los trapos sucios se lavan en casa (2021); según datos de Imdb.

De igual forma, sobre las tablas, ha demostrado su talento en numerosas puestas en escenas como el musical Víctor/Victoria.

En cuanto a su faceta como cantante, Lisset no ha lanzado material discográfico durante los años que han pasado desde el final de Amor en custodia.

Sin embargo, ha seguido demostrando su talento vocal interpretando temas para las producciones en las que trabaja y eventos.

A la par de su desarrollo artístico, la intérprete está dedicada a su faceta como empresaria con la venta de productos de belleza de una empresa estadounidense.

Una mamá dedicada

Por otro lado, en su vida personal, Lisset está aparentemente soltera y dedicada por completo a la crianza de su hija María, de 11 años de edad, quien le heredó su belleza y vocación.

La pequeña, con quien tiene una relación muy estrecha, es fruto de su fallido matrimonio con el también actor español Lisardo Guarinos.

Más sobre este tema

Te recomendamos en video