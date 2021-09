Cecilia Bolocco emocionada por el cariño de sus seguidores: “Se me han llenado los ojos de lágrimas”

En el primer capítulo de Pecados Digitales, Cecilia Bolocco se refirió a su relación con las redes sociales, en donde ha protagonizado más de un chascarro y también ha podido fortalecer su vínculo con los usuarios de las plataformas.

Su testimonio surgió luego que Javiera Contador remarcara que le ha tocado la parte más amable de las redes sociales, a lo que la ex Miss Universo, que momentos antes había revelado el hecho que más le ha dolido, contestó afirmativamente. “A mí se me han llenado muchas veces los ojos de lágrimas. No siempre alcanzo a leer lo que me escriben, porque me escriben mucho. Y cuando estoy haciendo lives, es como si estuviera con una amiga al frente”, dijo en un comienzo.

“Muchas veces en las noches me pongo a revisar las cosas que me escriben”, contó – Mega

“Muchas veces en las noches me pongo a revisar las cosas que me escriben, y te juro que se me han llenado los ojos de lágrimas, porque la gente es muy, muy tierna, amorosa”, agregó. Posteriormente, Cecilia Bolocco reveló un hecho que le sucedió a raíz del estado de su hijo Máximo, quien fue diagnosticado con un tumor cerebral en 2018.

“Me pasó una cosa desde que mi hijo se enfermó. Yo sentí una cadena de amor potente. Muy, muy potente. Entonces ese vínculo yo creo que existe (…) empezó a aparecer la gente y yo creo que cuando uno no tiene ninguna expectativa y solo quiere compartir, agradecer, jugar, dar una palabra de aliento, acompañar… uno recibe mucho a cambio“, señaló.

Cecilia Bolocco y su cercanía con otras mujeres

Tras escuchar sus palabras, la animadora destacó que Cecilia Bolocco ha generado un vínculo con sus seguidores más allá de las pantallas, pues muchos de ellos la contactan directamente con su número telefónico.

“Cuando uno ha vivido una situación tan extrema, como una enfermedad grave de vida o muerte para tu hijo, es imposible no mirar la vida de otra manera, después de eso. Lo único que uno quisiera, es que nadie tuviera que pasar por lo mismo“, comentó la ex Miss Universo sobre esta situación.

Según explicó, le ha dado su número a muchas madres que, al igual que ella, han enfrentado momentos difíciles debido a las enfermedades de sus hijos. “A mí me pasaron muchas cosas que entendí que no debieran suceder porque ya el enfrentarte a esa enfermedad es muy duro, y además no saber dónde ir, no tener la claridad de lo que te ofrecen los doctores es lo correcto para tu hijo. No tener claro qué le puede pasar después de ese tratamiento tan duro (…) no tener ni una sola respuesta frente a un millón de preguntas que ni siquiera tiene que ver con la salud de tu hijo“, dijo.

“Quería hacer algo que fuera valioso, pero que generara un cambio”, señaló – Mega

“Yo por eso volví y lo único que quería era hacer algo que fuera valioso, pero que generara un cambio”, agregó, refiriéndose a su fundación contra el cáncer. “Yo nunca quise hacer una fundación”, aseguró. “Para mí fue siempre un gran alimento ayudar, y no tenía nada claro de que se necesitara puntualmente, pero después de lo de Máximo, tengo un conocimiento que es extremadamente valioso y tengo un poder que estoy ejerciendo del que nunca me había dado cuenta. ¿Cómo no querer ayudar?”, sostuvo.