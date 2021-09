“Fue una verdadera violación”: Cecilia Bolocco recuerda paparazzeo que sufrió en Miami

El sábado se estrenó el nuevo programa de Mega, Pecados Digitales. El primer capítulo contó con la participación de Bombo Fica, Maly Jorquiera, Princesa Alba y Cecilia Bolocco. Sin embargo, esta última protagonizó uno de los momentos más llamativos de la noche al revelar el hecho que más le dolió.

En la sección “Deep Test“, la ex Miss Universo respondió una serie de preguntas realizadas por la gente. En este contexto, tuvo que escoger entre el “Bolocazzo” y el paparazzeo que sufrió en Miami, en el año 2007. “¿Qué te dolió más? ¿El Bolocazo o el paparazzeo en Miami?“, preguntó la animadora Javiera Contador.

“Eso fue una verdadera violación”, dijo la diseñadora – Mega

“No hay comparación. El paparazzeo de Miami. Eso fue una verdadera violación“, respondió Cecilia Bolocco, quien recordemos fue fotografiada sin su consentimiento durante un viaje que realizó a Miami, junto al empresario Luciano Marocchino.

Cecilia Bolocco respondió otras preguntas

Durante el segmento, Cecilia Bolocco respondió otras preguntas, como si ha sido rechazada en el amor. “No”, contestó brevemente, sorprendiendo al resto de los participantes.

“¿Cuándo fue la última vez que te curaste?“, fue otra de las preguntas que lanzó Javiera Contador. “Yo creo que no hace mucho, porque digamos que con lo de la pandemia uno como que entró en un loop que llegaba la noche y decía ‘estoy sola’. Entonces una copita, dos copitas. Borracha no, pero así me fui a la cama (tambaleándose)”, respondió entre risas la ex Miss Universo.