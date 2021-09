Adele da una lección de estilo al lucir mom jeans desgastados sin perder la elegancia

Durante años, Adele se ha caracterizado por llevar atuendos muy elegantes con vestidos amplios y floreados, pero esto no significa que no sea capaz de armar otro tipo de looks muy diferentes.

Durante el último año, la cantante británica ha estado en los titulares de un sinfín de portales por la radical transformación física que atravesó.

Adele decidió llevar un estilo de vida más saludable con buena alimentación y ejercicio, esto hizo que su cuerpo hiciera un cambio radical que impactó a todos sus fanáticos.

Como era de esperarse, esto también implicó algunos cambios a su estilo, el cual, aunque sigue manteniendo mucho de su esencia original, también se ha vuelto más arriesgado y vanguardista.

La artista ya no solo lleva vestidos elegantes y voluminosos, sino que en sus looks informales, las combinaciones son acertadas y se roban las miradas de todos.

Así lo demostró en un reciente outfit con el que lució una playera deportiva oversize en tono negro, combinada con mom jeans desgatados y unos zapatos de tacón.

El calzado fue el que ayudó a elevar el sencillo e informal atiendo que lucía la famosa.

Igualmente, llevó su cabello completamente alisado.

Adele es la reina de la elegancia

Sus profundas letras nos han tocado el corazón y hecho cantar a toda voz con ese sentimiento que solo la cantante británica puede lograr.

Sin embargo, no solo nos ha sorprendido con su talento musical, sino también con su estilo y gusto para vestir dentro y fuera del escenario.

Antes de su transformación, Adele mostraba una predilección por el color negro en su vestimenta, tanto en conciertos como en videoclips y al momento de aparecer en público.

Este gusto se ha mantenido, solo que con nuevos estilos, pero siempre teniendo la tonalidad oscura como principal opción para lucir.

Sin embargo, la artista también luce trajes coloridos y bastante llamativos, tanto al momento de cantarle a miles de fans como en entregas de premios y fiestas de gala.

Actualmente, la cantante usa más este tipo de tonalidades vivas en su día a día, tanto en vestidos como en blusas y hasta blazers.

