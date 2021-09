Adele paraliza las redes al mostrar su talento para el “twerking” en un video

Adele se ha convertido en un ejemplo a seguir para millones de mujeres, pues no solo es una talentosa cantante, sino que ha demostrado que sabe cómo salir adelante con la mejor actitud del mundo.

Después de haber atravesado una dura etapa por su divorcio, la artista dio un gran cambio para su estilo de vida con una dieta saludable y ejercicio.

Esto hizo que atravesara un notorio cambio físico que impactó a todos sus fanáticos, pero si algo no cambió en ella es esa alegría y humor que tanto la caracteriza.

En los últimos días, la británica se ha vuelto noticia una vez más, pues apareció públicamente junto a su nuevo novio, Rich Paul.

La pareja asistió a un matrimonio y no solo se mostraron unidos y cariñosos, sino que ambos se divirtieron mucho durante el festejo.

Si hay algo que todos los fanáticos de Adele tienen claro, es que la famosa sabe cómo divertirse, pues disfruta mucho de las fiestas, el baile y la diversión.

Esto quedó claro en varios videos que circularon a través de las redes sociales, ya que mostraban a la intérprete haciendo “twerking”.

La artista estaba muy feliz en la celebración por lo que no dudó en mostrar cada uno de los pasos que es capaz de hacer y uno de ellos es el famoso “twerking” que muchas mujeres hacen en la actualidad.

Adele deslumbra junto a su nuevo novio

La cantante de “Someone Like You” está en uno de sus mejores momentos, pues no solo está deslumbrando con su nuevo estilo, sino que demostró que un divorcio no le robó el ánimo de creer en el amor.

La artista compartió varias fotografías de su más reciente atuendo de lujo, un vestido de la firma Schiaparelli blanco y negro con hombros descubiertos.

Adele deslumbró el look que permite ver su estilizada figura, pero al pasar el carril de fotos, no encontramos con lo que verdaderamente sorprendió a todos, una imagen junto a su nuevo amor.

Aunque Rich Paul no es tan famoso como la cantante, la verdad es que es un personaje importante entre celebridades, pues es el representante de Lebron James.

