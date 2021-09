Ximena Navarrete presume su pancita a unos meses de conocer a su bebé

La maternidad soñada ha sido un proceso lleno de dificultades para Ximena Navarrete pero ella ha aprendido a mantenerse fuerte para cumplir su sueño.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo ha compartido las fotos más tiernas de su embarazo, llenándose de halagos y buenos deseos.

Instagram/ Ximena Navarrete

Hace unas semanas, Navarrete asistió a una ceremonia espiritual en un jardín, en donde realizó una meditación. dedicada a su bebé. Esto por supuesto le ha traído gran calma y las mejores vibras para

dar la bienvenida a la pequeña que nacerá en diciembre.

Instagram/ Ximena Navarrete

En 2018, la ex Miss Universo mexicana anunció que estaba esperando su primer bebé al lado de su esposo, Juan Carlos Valladares. Sin embargo, su felicidad se vio ensombrecida por un duro golpe.

Ximena se encontraba por el cuarto mes de embarazo cuando sufrió un aborto espontáneo. Fue durante esta consulta médica cuando su doctor les informó que algo andaba mal con el bebé. Con 15 semanas, la modelo anunció que había tenido una pérdida pero no dudó en compartirlo con sus seguidores que siempre estuvieron con ella.

“Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren, nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros”

Dos años después, a mediados de junio, la modelo sorprendió con la noticia de su segundo embarazo.

“Mi cielo se pinta de colores con el arcoíris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión”, se lee en su publicación de Instagram en donde muestra el ultrasonido de su bebé.

Instagram / Ximena Navarrete

A través de redes sociales, Ximena ha compartido la felicidad que esto le ha traído pero también el difícil proceso por el que tuvo que pasar para conseguir embarazarse de nuevo.

Navarrete explicó que antes de lograr este segundo tenía una reserva ovárica limitada por la edad pero con la guía de un ginecólogo, finalmente pudo embarazarse manera asistida. Ahora la modelo ha exhortado a las mujeres jóvenes que desean ser madres pero postergar el tiempo, a informarse sobre lo que es la congelación de óvulos y la reproducción asistida.

“Mi bebé, eres un sueño hecho realidad, espero ser buena mamá y ser un medio para educarte, guiarte, ayudarte a cumplir tus sueños y tu misión en este mundo. Te amo desde hace mucho tiempo”, escribió la modelo cuando reveló que espera una niña.

“Cada embarazo es distinto, yo no hago nada que mi médico no me deje hacer. En un embarazo donde todo va bien se puede seguir una vida normal, obviamente cuidándote”, dijo la también actriz durante una sesión de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

Ximena fue ganadora de los títulos Nuestra Belleza Jalisco 2009, Nuestra Belleza México 2009 y Miss Universo 2010. Esto le dio la oportunidad de establecerse en el medio artístico como conductora, presentadora y actriz. Su primer protagónico fue en la telenovela La tempestad, donde compartió créditos al lado de William Levy, Daniela Romo e Iván Sánchez. ​

Ahora, Ximena es parte de importante campañas de belleza pero también está concentrada en sus proyectos personales así como en su vida al lado de su esposo y la bebé en camino.

