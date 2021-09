Nueva serie contará la vida de ‘Severus Snape’ y no podemos esperar

Los fanáticos de ‘Harry Potter’ se emocionarán al saber que el mundo mágico se expande con una nueva serie. Sin embargo esta vez no es sobre las aventuras del niño mago, sino sobre la vida de uno de los personajes más entrañables de la saga: ‘Severus Snape’. El misterioso profesor de Hogwarts interpretado por Alan Rickman será el protagonista de la precuela realizada por HBO Max.

‘Severus Snape’ lo que podemos esperar de la serie

De acuerdo con We got this covered, el experto en pociones es uno de los personajes más interesantes y amados, pues durante el desarrollo de los primeros libros logró pasar de villano a héroe, mientras se descubría más de su pasado. Por esta razón HBO Max ha decidido explorar más de su historia por medio de una serie.

Aun no se sabe qué parte de su vida será la que veremos en la serie. Sin embargo sus años en ‘Hogwarts’ serían los más interesantes, pues es ahí donde su historia con ‘James Potter’ y sus amigos comienza.

En ‘The Deathly Hallows’ descubrimos que durante su infancia ‘Snape’ era el mejor amigo de ‘Lily’, la madre de ‘Harry’.

Cuando ambos crecen e ingresan a Hogwarts, ‘Lily’ conoce a ‘James’ y se enamora de él, lo cual le rompe el corazón a ‘Snape’, pues siempre estuvo enamorado de ella en secreto. Además, ‘James’ era un bravucón que junto a sus amigos humillaba a ‘Snape’ en la escuela.

A pesar de todo ‘Severus’ continuó siendo fiel a ‘Lily’, y cuando ‘Voldemort’ comenzó a perseguir a quienes lo desafiaban, él se unió a su ejercito como espía de ‘Dumbledore’ para intentar proteger a ‘Lily’ y a su hijo.

El plan no funcionó y finalmente los Potter fueron asesinados por ‘Voldemort’, sin embargo su hijo sobrevivió y ‘Snape’ continuó siendo un espía para intentar salvar lo último que quedaba de su amada ‘Lily’.

Cuando ‘Harry’ crece, piensa que ‘Snape’ es un traidor por formar parte del ejército de ‘Voldemort’. Sin embargo cuando este muere intentando salvarlo, le regala sus recuerdos como última acción. Entonces ‘Harry’ descubre la verdad y más tarde nombra a su segundo hijo en honor a ‘Severus’.

