Bárbara de Regil muestra sus estrías con orgullo y da lecciones de amor propio

La actriz Bárbara de Regil dio una lección de amor propio a sus seguidoras. Si bien la famosa es conocida por su atlética figura y su pasión por el ejercicio, en esta ocasión demostró que las estrías son completamente normales en todos los cuerpos. Así invitó a sus fans a amarse tal cual son.

La modelo publicó un video a través de redes sociales en el cual muestra su abdomen, su cadera y sus piernas, dejando ver sus estrías. Estas son producto de su embarazo, el paso del tiempo y los cambios de su cuerpo, por eso a la influencer no le avergüenza mostrarlas.

Mientras se encontraba en Tulum, publicó imágenes luciendo un bikini negro, la famosa confesó que hace años nunca hubiera pensado en mostrar sus estrías. Pero ahora ha aprendido a amarse tal como es y por eso comparte fotografías donde las presume sin pena.

“Antes nunca hubiera subido mis estrías así … pero saben que ? ESTA SOY YO , ME ACEPTO Y ME PINCHES AMOOOOOOOO ♥️Que bonita soy desde que acepto y amo que tengo estrías en las pompis”

Esta no es la primera vez que Bárbara habla sobre las inseguridades de su cuerpo, pues anteriormente, a través de su cuenta de Instagram, la famosa publicó una foto en bikini en la cual se veían marcas de estrías en sus glúteos. Esta imagen estuvo acompañada de un mensaje en el cual confesaba que era algo no le gustaba sobre ella y que frecuentemente intentaba ocultar.

“No saben cómo me daba pena que se me vieran estrías en las pompis …. en mi adolescencia pasé escondiéndolas… depende la luz se me ven más o menos pero siempre están ahí , Y saben qué, decido amarme como soy ♥️.”

Bárbara del Regil