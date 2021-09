Mira el impresionante cambio de ‘Jack’ de “Rebelde” a 15 años del final de la novela

Aunque ‘Mía’, ‘Miguel’, ‘Lupita’, ‘Diego’, ‘Giovanni’ y ‘Roberta’ fueron las grandes estrellas de la exitosa telenovela juvenil Rebelde, no fueron los únicos que conquistaron a los espectadores.

A lo largo de sus aventuras en el exclusivo Elite Way School, los protagonistas estuvieron acompañados por entrañables personajes secundarios que también marcaron al público.

Entre estos actantes que lograron clavarse en la memoria de los televidentes estuvo ‘Jack Lizaldi Heidi’, un joven con excéntrico estilo que se la pasaba acosando a sus compañeras de clases.

Durante las tres temporadas del teledrama, finalizado 2006, Ronald Duarte interpretó a este adolescente que se ganó varias bofetadas de las estudiantes por sus acciones condenables.

El drástico cambio del eterno ‘Jack Lizaldi’ de Rebelde

Desde entonces, han pasado 15 años. Ahora, el actor mexicano no solo está alejado de la actuación, además luce radicalmente diferente a como el público lo recuerda.

Luego de su memorable participación en Rebelde, el histrión solo participó en un par de proyectos más antes de abandonar su carrera actoral.

De acuerdo a su perfil en Imdb, RBD: la familia (2007) y Verano de amor (2009) fueron las últimas producciones en donde participó como actor.

Sobre los motivos para despedirse de la actuación, habló brevemente en una transmisión en vivo por la página de Facebook de Generación TN el año pasado.

“Me gusta la actuación, pero no me gustan las novelas y no me gusta Televisa. Por eso no seguí actuando”, expresó el nacido en la Ciudad de México.

¿A qué se dedica ahora Ronald Duarte?

Tras despedirse del mundo de la interpretación, Duarte se mudó a Los Ángeles, California, ciudad donde continúa viviendo y desempeñándose en lo que más le apasiona: la música.

Según contó en el live antes citado, durante años trabajó creando canciones para otros artistas; sin embargo, desde un tiempo decidió abocarse a su propio proyecto musical.

En su carrera dentro de la industria, el artista adoptó el pseudónimo Me The Machine. Su primer sencillo se llamó Mistakes y lo lanzó en 2017.

Desde su estreno musical, Ronald no ha parado de cautivar al público con sus lanzamientos. Sus más recientes sencillos se titulan Nemesis y Mitochondria; ambos se estrenaron este verano.

Un look cambiado

En cuanto a su apariencia, el eterno enamorado de ‘Sabrina’ es quizás el actor de Rebelde que más ha cambiado durante los 17 años que han transcurrido desde el estreno de la telenovela.

El cantante ha reformado su imagen de manera drástica al realizarse numerosos tatuajes y perforaciones. Además, ha demostrado que le gusta jugar con el color de su cabello.

De hecho, ha llevado su melena con toda clase de cortes y teñido en un sinnúmero de colores. Así ha demostrado ser dueño de un look muy osado.

Por otro lado, aparte de pisar fuerte como solista, Duarte se mantiene en comunicación con el público a través de sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, cuenta con 21 mil seguidores a los que les comparte todo sobre su música, la cual define como “horror pop”; sus aficiones y algunos vistazos a su día a día.

Aunque no expone detalles de su vida personal, continuamente publica postales en las que presume con toda la actitud su imagen.

Al presente, Me The Machine además sigue en contacto con varios de los actores de Rebelde, una producción donde asegura haber vivido una grata vivencia.

“Es de las mejores experiencias que he tenido. Hice un montón de amigos en Rebelde, gente que se convirtió en mi familia”, expresó en la transmisión con Generación TN.

Más sobre este tema

Te recomendamos en video