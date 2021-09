Mira cómo luce en la actualidad ‘Tomás’, el mejor amigo de ‘Diego’ en “Rebelde”

En el año 2004 se estrenó en la pantalla chica mexicana Rebelde, una exitosa telenovela juvenil que revolucionó la historia de la televisión.

El fenómeno acaparó el gusto una generación de jóvenes en todo el mundo con las tramas transcurridas en el Elite Way School y la música de la agrupación nacida en la novela: RBD.

A lo largo de sus tres temporadas, ‘Mía’, ‘Roberta’, ‘Miguel’, ‘Diego’, ‘Lupita’ y ‘Giovanni’ fueron los estudiantes más destacados en el melodrama, pero no los únicos.

La ficción de Televisa contó varios personajes que lograron robarse igualmente un pedazo del corazón del público. Tal como ‘Tomás Goycolea Kantun’.

Durante la ficción, ‘Tomás’ fue uno de los personajes secundarios más recurrentes debido a su gran amistad con ‘Diego’, con quien perpetraba toda clase de intrigas y travesuras en la escuela.

Con apenas 18 años, Jack Duarte fue el encargado de interpretar a este papel con el que debutó en la actuación tras algunos años desarrollando su carrera musical como parte de una boyband.

“Rebelde fue mi primera experiencia como actor, todas las cosas que estuve viviendo en ese tiempo fueron cosas que no conocía”, recordó en un live por el canal de YouTube de Tlnovelas.

“O sea yo no sabía cómo aprenderme un texto, no sabía cómo estar en pantalla haciendo algo que no era yo”, agregó en la transmisión celebrada el año pasado.

“Yo entré por pura curiosidad. No sabía qué era actuar, la verdad es que había estado sobre el escenario, había cantado durante muchísimos años, pero actuar para mí era algo completamente nuevo”, afirmó.

Desde entonces, han pasado 17 años en los que la vida el intérprete mexicano no ha dejado de crecer como persona y artista.

‘Tomás’ en “Rebelde” | Captura video

El cambio de Jack Duarte, el eterno ‘Tomás’ de Rebelde

En la actualidad, Robert Jack Duarte Wallace tiene 35 años, sigue luciendo tan apuesto como cuando dio vida a ‘Tomás’ y continúa pisando con fuerza en el medio artístico.

Cautivado por el mundo de la interpretación tras participar en Rebelde, Duarte decidió prepararse para continuar desempeñándose como actor con éxito.

Así fue que se matriculó en CasAzul, escuela de formación artística de Argos Comunicación de la que egresó en 2011.

Tras sus estudios de actuación, Jack inmediatamente se ganó su primer papel como coprotagonista del exitoso melodrama juvenil Miss XV (2012).

Gracias a su actuación en esta ficción, su carrera actoral recibió un gran impulso y ganó nuevamente un gran reconocimiento internacional.

Su participación en esta novela además le permitió integrarse en Eme 15, la famosa agrupación musical surgida en la novela en donde estuvo hasta su disolución en 2014.

Tras el final de esta etapa en el mundo de la música, el histrión decidió dedicarse completamente a su faceta como actor.

La carrera de Jack Duarte tras su regreso a la actuación

Desde entonces, ha continuado interpretando todo tipo de papeles en diferentes producciones con las que ha vuelto a clavarse en el corazón del público una y otra vez.

La querida del Centauro (2016), La hija pródiga (2017-2018), Ingobernable (2018) y Run Coyote Run (2018) son algunas de las producciones en las que ha participado; según Imdb.

Su última actuación en un proyecto con formato televisivo fue en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie (2021). En esta, fue el encargado de interpretar a ‘Cris Valdés’.

Por otro lado, durante los años que han pasado tras Rebelde, también ha formado parte de numerosos cortometrajes y obras.

Mientras, su primera actuación en un largometraje la tuvo en la cinta El paquete (2019).

Asimismo, se ha abocado a prepararse artísticamente con diferentes estudios, como la especialización que cursó en Vancouver Film School, escuela de la que egresó en 2019.

Hoy en día, aparte de desarrollarse como cantante y actor, se dedica a la fotografía. De todas estas facetas y más da cuenta a sus más de 280 mil de seguidores en Instagram.

En la red social, el eterno ‘Tomás’ además comparte muchas reflexiones y muestra lo poco que ha cambiado desde que participó en Rebelde.

