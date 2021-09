Lourdes Leon y otras famosas que han inspirado sus looks en el glamour de Cher

Conocida como la Diosa del Pop, Cher nació para brillar e inspirar por generaciones. No sólo posee una voz privilegiada sino también un gusto por la moda que la ha hecho destacar como un ícono en la industria.

Desde muy joven, Cher deseaba convertirse en una estrella y lo logró cantando en cafeterías donde deleitaba a todos con su inconfundible voz.

A mediados de los 60, la cantante conoció a Sonny Bono y ambos comenzaron a construir su carrera y estilo el uno del otro con los looks que marcaron a los 60.

Con el show “La hora de la comedia de Sonny y Cher” , la pareja marcó tendencias que hasta hoy siguen viéndose en las pasarelas y eventos de Hollywood.

Bob Mackie se convirtió en amigo de toda la vida y diseñador personal de Cher, y a él se le atribuyó aquel look de lentejuelas que muchas famosas siguen replicando. Aquí algunas de las estrellas que han inspirado sus looks en el glamour de la intérprete de “Believe”.

Lourdes Leon

Desde hace algunos años la hija de Madonna ha estado en la mira por su gran estilo y enigmática personalidad. La joven de 24 años ha protagonizado importantes campañas de moda además de que tiene una formación superior en danza.

Con el MET Gala que finalmente pudo llevarse a cabo tras su cancelación en 2020, Lourdes aprovechó para homenajear a Cher. Y es que la temática “Moda Americana” sin duda fue la oportunidad perfecta para recordar a esta poderosa mujer.

Cabe mencionar que la primogénita de Madonna será el rostro de la próxima campaña de Swarovski, que según la marca “servirá como plataforma para la representación de personas de todas las culturas y orientaciones”.

Camila Cabello

La intérprete de Don’t Go Yet también aprovechó la temática de “Moda Americana” para lucir un look con inspiración en Cher. La firma Michael Kors fue la encargada del vestido morado con lentejuelas, abertura en el abdomen y plumas que usó Camila.

El color definitivamente destaca su bronceado y hace juego con las sombras del mismo tono con las que se maquilló. Por supuesto el cabello también fue pieza clave en el look de la cantante pues al mero estilo de Cher, llevó una melena XL de raya en medio.

Kim Kardashian

Han sido varias las ocasiones en las que Kim Kardashian aparece con looks inspirados en Cher. De hecho, no es extraño que su larga cabellera lla y gusto por las lentejuelas e incrustaciones de pedrería vengan de cierta influencia de la cantante.

Kardashian ha recreado algunos de los vestuarios más icónicos de Cher, resaltando sus curvas de forma espectacular. En 2018, la empresaria y su mejor amigo Jonathan Cheban, se disfrazaron de Sonny y Cher, acaparando miradas por su gran parecido durante una fiesta de Halloween.

Zendaya

Durante la entrega de los premios Oscar 2021, Zendaya dejó a todos boquiabiertos con un vestido amarillo de Valentino Haute Couture que definitivamente nos dio vibras de Cher.

El diseño de una pieza tenía un escote cruzado y aberturas en el abdomen con lo que se invirtieron hasta 300 horas de trabajo manual. La protagonista de “Malcolm & Marie” causó sensación al mostrar cómo además el vestido brillaba en la oscuridad.

El estilista encargado de la imagen de Zendaya reveló que Cher fue una inspiración para todo el diseño del vestido y cabello, luego de lucir un look similar en ‘The Cher Show’, a mediados de los años 70.

Más de este tema

Hija de Madonna dejó ver sin miedo sus vellos en las axilas en la Met Gala 2021

Rihanna y ASAP Rocky presumen su amor y se convierten en la pareja favorita de la MET Gala

Esto fue lo que exigió Billie Eilish a Oscar de la Renta para el uso de su traje en la Met Gala

Te recomendamos en video