Esto fue lo que exigió Billie Eilish a Oscar de la Renta para el uso de su traje en la Met Gala

Si algo tiene Billie Eilish Met Gala es estilo y por ello no podía faltar en este destacado evento en el que además de brillar con su traje de Oscar de la Renta reveló un importante mensaje de que se ha hecho eco en las redes sociales.

Y es que esta ganadora de premios Grammy accedió a lucir el imponente traje salmón que iba acompañado de una enorme cola y capas que simulaban cascadas, solo con la condición de que la marca dejara de hacer uso de pieles de animales para sus colecciones.

Todo ello, porque ella se niega a aceptar que existan colecciones en las que se deba sacrificar la vida de un ser vivo para luego colgarlo en un clóset, por esto y muchas razones más la cantante se convirtió en vegana hace 7 años y desde entonces no aprueba ese tipo de actos.

Billie Eilish Met Gala y la exigencia que le hizo a Oscar de la Renta

Su mensaje fue claro y directo, pues Oscar de la Renta le había solicitado que ella colaborara con la marca y por ello le realizaron un diseño personalizado que pudiera estar presente en esta tan extravagante gala en la que los más atrevidos trajes son los protagonistas de la noche.

Sin embargo, para que este acuerdo se lograra ella hizo esta exigencia o petición, ya que es una fiel defensora de los derechos de los animales y por tanto no podía aceptar otro acuerdo que no estuviera en sintonía con sus ideales.

Y al parecer esto no fue un inconveniente para la prestigiosa marca, pues tras un amigable acuerdo, reiteraron su intención de no crear más colecciones que atenten en contra de la vida de ningún animal y por ello Billie lució regia y muy impactante en la noche de los Met Gala 2021.

Incluso, ella no dudó en manifestar su alegría y satisfacción de ser un agente de cambio a favor del planeta, pues en sus redes sociales posó de forma muy elegante y dedicó unas palabras muy emblemáticas que muchos de sus seguidores aplaudieron.

“Gracias @oscardelarenta por diseñar este HERMOSO vestido y dar vida a mis ideas y visión. ¡Fue un honor usar este vestido sabiendo que en el futuro Oscar de la Renta será completamente libre de pieles!“, dijo.

Además reiteró que parte su equipo y del departamento de creativos de la marca crearon una alianza de cambio espléndida y eso la tiene muy contenta.

“Estoy más que emocionada de que @fernandogarciam1205 y @tokibunbun y todo el equipo me hayan escuchado sobre este tema, y ahora hemos hecho un cambio que tiene un impacto para el bien común, no solo para los animales sino también para nuestro planeta y el medio ambiente. Me siento honrado de haber sido un catalizador y de haber sido escuchada sobre este asunto. Insto a todos los diseñadores a hacer lo mismo”.

Detalles del espectacular traje que lució Billie Eilish Met Gala

Los fans y especialista del fashion aseguran que la cantante rindió un homenaje al Hollywood en el que la diva Marilyn Monroe hizo honor a su talento y fama.

Y es que este traje con escote off the shoulders y corsé del que se desprende una muy vaporosa y amplia falda no pasó desapercibido, pues recordó a la época dorada del cine en el que este tipo de diseños marcaban la pauta.

Todo ello porque Eilish quiso apegarse al concepto de este 2021 en el que había que destacar aspectos de la cultura norteamericana y que mejor forma de hacerlo que a través de uno de sus íconos más sexys del cine y la televisión.

Te recomendamos en video: