La transformación de Billie Eilish de rockera a Marilyn Monroe

Billie Eilish asistió al Met Gala 2021 y sorprendió a todos con su nueva imagen. La cantante dejó atrás su estilo alternativo de colores neón para mostrar un estilo más clásico, similar al de Marilyn Monroe. A continuación te mostramos cómo ha sido la transformación de la famosa y cómo conquistó la noche más importante de la moda.

Billie Eilish se convierte en Marilyn Monroe

La intérprete de ‘Your power’ usó un vestido de tul color rosa de Oscar de la Renta, inspirado en el vestido que Marilyn Monroe usó para asistir a los Oscar 1951.

De acuerdo con la directora de estilo de Vogue Dena Giannini, Billie siempre había querido usar un enorme vestido de gala con un corset, inspirado en las Barbies que tenía cuando era niña.

Para darle su sello, quería que fuera en un color neon. Sin embargo después de teñir su cabello de rubio y protagonizar la portada de British Vogue, su estilo evolucionó.

Tras platicar con los directores creativos de Oscar de la Renta, se acordó en crear algo diferente para Billie. Siempre y cuando la marca cumpliera con una petición especial de la cantante.

Como condición para colaborar con ellos, Billie pidió que la marca dejara de usar pieles de animales. La firma aceptó y se comprometió a dejar de usar pieles en agosto. Respecto al pacto la cantante dijo:

“Estoy muy feliz de que el equipo de Oscar de la Renta me haya escuchado en este tema y que hayan hecho los cambios que no solo impactan el bien de los animales, pero también a nuestro planeta y el medio ambiente. Tengo el honor de haber sido un agente de cambio en este problema y le pido a todos los diseñadores que hagan lo mismo.”

Después de pasar por la alfombra roja en el enorme, pero ligero vestido, se cambió por un vestido más cómodo pero no menos espectacular. Con su segundo atuendo recordó a otra leyenda del cine: Grace Kelly.

Los diseñadores reimaginaron el vestido que Grace usó en ‘To Catch a Thief’, pero en color rojo.

El cambio de look de Billie

Después de haber sido galardonada en los premios Grammy, la cantante Billie Eilish volvió a sorprender a sus seguidores con un increíble cambio de look. Para celebrar el lanzamiento de su documental de Apple TV+ The world is a little blurry se despidió de su cabello verde para dar paso a una melena rubia platinada.

El increíble cambio ya tenía tiempo de haber sido anunciado, ya que el año pasado Billie dijo a sus fans que planeaba cambiar el color de su cabello cuando se estrenara el documental. A través de sus redes sociales, compartió un video en el cual hace un dramático movimiento de cabello para mostrar su cabellera completamente rubia.

En su comunicado oficial del año pasado, Billie dijo que su cambio de look seria “el fin de una era”, que daría paso a una nueva etapa de su vida y por lo tanto de su estilo como cantante.

Si bien su cabello bicolor impuso tendencia y se convirtió en una de las mayores influencias de una generación durante los últimos años, su nuevo look será igual de transgresor durante este año, pues ya hemos podido ver cómo las tendencias de los años 70 regresan para conquistar este año.

