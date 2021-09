Rihanna y ASAP Rocky presumen su amor y se convierten en la pareja favorita de la MET Gala

Rihanna suele ser muy reservada con su vida privada, pero cuando el amor toca la puerta de los famosos, es difícil que lo oculten por mucho tiempo y es así como la cantante llegó derrochando ternura a la MET Gala 2021 junto a su novio ASAP Rocky.

Desde hace más de un año, los rumores de que los cantantes tienen una relación se han hecho sentir y aunque hace varios meses, la noticia fue confirmada, ambos preferían estar alejados de las cámaras y la prensa.

Ahora parece que la relación ha ido más allá, pues eliminaron todos los temores y aparecieron muy cariñosos en uno de los eventos más importantes y prestigiosos del mundo del espectáculo.

Aunque la intérprete fue una de las últimas celebridades es llegar al evento, no tardó en convertirse en tendencia, no solo por el lujoso look que lució, sino por lo enamorada que se veía junto al rapero.

La pareja posó a las cámaras, mientras se tomaban de la mano, se abrazaban y se miraban tiernamente, sin duda la felicidad de ambos era notoria por lo que rápidamente se volvieron tendencia.

Rihanna y su novio deslumbraron con looks únicos

Como era de esperarse en una MET Gala, la apasionada y empresaria de la moda no perdió la oportunidad de lucir un atuendo de la prestigiosa firma Balenciaga.

Rihanna llevó un voluminoso vestido negro con un pasamontañas, del cual salía una diadema con cristales que le daban ese toque lujoso y elegante que identifican a este evento.

Además llevó un color muy llamativo en tono plata y brillante.

Por otro lado, ASAP Rocky resultó ser el contraste de su pareja, pues llevó un look muy colorido inspirado en las colchas para rendirle tributo a su país.

Aunque ambos estilos fueron muy llamativos y cautivaron a los fanáticos del evento, lo que realmente se robó las miradas fueron los tiernos momentos entre ambos.

Rihanna se encontraba muy feliz y risueña, mientras que el rapero la acompañaba con risas y besos.

Más sobre este tema:

Rihanna estrena look con el fleco ultra corto que se volverá tendencia

Rihanna da una nueva lección de amor propio al borrar el tatuaje en honor a su ex y darse nuevas oportunidades

Los trucos que Rihanna dio para llevar prendas ligeras cuando eres una chica curvy

Te mostramos en video: