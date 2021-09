La transformación de Maisei Williams que ha sorprendido a todos

Si algo nos dejan los eventos como el Festival Internacional de Cine de Venecia, los MTV Video Music Awards y el MET Gala son las sorprendentes transformaciones de las celebridades y Maisie Williams no ha sido la excepción.

La actriz de Game of Thrones definitivamente dejó a todos boquiabiertos con su cambio de look, y es que no sólo dejó ver que ya no es la joven Arya Stark que conocimos en la serie, sino que ahora se ha convertido en una mujer que marca tendencia.

“Inspirado por mi amor por las heroínas de acción que crecí viendo; ripley, trinity, sarah connor, anoche me puse un vestido, una cola, un corsé y un body con código de matriz personalizados y adornados a mano, diseñados y fabricados por el equipo de Reuben Selby en Londres. El equipo de RS; Reuben, Hannah, Maewe, Phoebe y Yang, dedicaron gran parte de su tiempo y cuidado a hacer este look y valió la pena. Me sentí increíble y me encantó cada segundo”, escribió la actriz en una publicación de Instagram.

Maisie optó por un look con tintes góticos que nos recuerda a iconos pop como Christina Richie o Helena Bonham Carter en las películas de Tim Burton.

Con un vestido de la firma Thom Browne, Williams se convirtió en una de las favoritas de esta edición del MET Gala, haciendo dudar a muchos sobre si de verdad se trataba de ella por lo diferente que se ve.

Y es que como espectadores, estamos acostumbrados a ver a esta poderosa mujer con unas cejas tupidas que se han convertido en su sello personal.

Pero parece que desde hace unos meses, Maisie ha querido probar nuevas modas, marcando su propia tendencia. Este año las celebridades han apostado por las cejas decoloradas (o rasuradas para las más arriesgadas), las cuales también han sido protagonistas de las pasarelas por años.

Modelos de Dolce & Gabbana, Balmain y Jean-Paul Gaultier han hecho de esto todo un fashion statement en sus eventos. Si lo tuyo no es resurar o decolorar tus cejas pero quieres probar con este look, puede maquillarlas con un corrector de cobertura total y una brocha spooley.

Maisie siempre tuvo un gran amor por las artes escénicas por lo que probar con looks dramáticos es lo suyo.

Desde 2011, Maisie interpretó a Arya Stark, la menor de las hijas de la Casa Stark en Game of Thrones. Y aunque ese ha sido uno de los papeles más fuertes que la posicionó en la cima, también ha sido reconocida por una breve participación en la serie ”Doctor Who” en el papel de Ashildr.

En 2014, Williams consiguió dar vida a Ellie en el videojuego The Last of Us.​ Su último proyecto fue la película de superhéroes New Mutants, en la que interpretó a Wolfsbane. ​

Maisie reveló que en algún punto de Game of Thrones se sintió incómoda con el personaje pues en la vida real, su cuerpo estaba teniendo cambios dentro de la transición de niña a mujer.

“Alrededor de la temporada dos o tres, mi cuerpo comenzó a madurar y comencé a convertirme en una mujer”, dijo Maisie en una entrevista. “Pero Arya todavía se parecía mucho a tratar de disfrazarse de niño. Tenía el pelo muy corto y constantemente me cubrían de tierra y me tapaban la nariz, por lo que parecía muy amplio y me parecía muy varonil. También me ponían esta correa en mi pecho para aplanar cualquier crecimiento que había comenzado. No sé, eso se sintió horrible durante seis meses al año, y me sentí un poco avergonzada por un tiempo “, añadió.

