Al estilo Indiana Jones, Jennifer Lopez deslumbra con sensual vestido negro en la Met Gala

Lo que hace meses se creía imposible por la pandemia por fin fue una realidad: la exclusiva Met Gala 2021, en la que los famosos en tendencia se dieron cita, incluida la diva del Bronx, Jennifer Lopez.

La intérprete de On the floor no podía faltar después de varios años consecutivos en los que dijo presente, fascinando en cada presentación con sus looks extravagantes y modernos en los que derrochó sensualidad y clase, justo como en la presente edición.

JLo impactó con un profundo escote en su llegada al evento.- Instagram @JLo.

A sus 52 años, Jennifer Lopez apareció en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York vistiendo un sexy vestido ceñido con profundo escote en V y abertura lateral en una pierna con el que mostró su tonificada figura y que acompañó con un particular sombrero al estilo vaquera o Indiana Jones.

Este toque lo hizo a propósito para cumplir con el tema de la noche: la moda en Estados Unidos, establecido por la organizadora del evento y experta en moda, Anna Wintour, que cada año impone una temática distinta.

Los detalles del fabuloso atuendo de Jennifer Lopez en la Met Gala

De acuerdo con Glamour, la pieza fue diseñada por Ralph Lauren, una marca con mucha tradición en la moda estadounidense, razón que hizo que la también actriz y empresaria se decantara por ella confeccionando un glamuroso estilo que recuerda la época de oro hollywoodense.

A su lado también estuvo su novio, a quien acompañó al Festival de Cine de Venecia y ahí hicieron su primera aparición pública desde su reconciliación como pareja, por lo que Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a derrochar amor en la Met Gala.

