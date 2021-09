Mira cómo cambió ‘Luz Clarita’ a 25 años de la telenovela

En la lista de telenovelas infantiles que para siempre estarán grabadas en el corazón del público latinoamericano sin duda alguna se encuentra Luz Clarita, ese melodrama estrenado en 1996.

La inolvidable producción de Televisa, adaptación de la novela Chispita, acaparó el gusto de los televidentes con las vivencias de la tierna niña ‘Luz Clara Gonzalo Vertis’.

En la exitosa trama, todos les aseguran a la dulce pequeña de seis años que es huérfana, pero ella está convencida de que esto no es cierto y su mamá vive en algún lugar.

Determinada a reencontrarse con ella, emprende su búsqueda y en el trayecto atraviesa toda clase de aventuras y desventuras hasta que finalmente la encuentra más cerca de lo que esperaba.

Con apenas 8 años de edad, Daniela Luján fue la encargada de meterse en la piel del entrañable personaje en el que conquistó el corazón de los espectadores con su gran carisma y talento.

Desde entonces, han pasado 25 años en los que la actriz mexicana ha cambiado mucho, pero ha conservado la misma carita.

El cambio de la eterna ‘Luz Clarita’ tras la telenovela

En la actualidad, Daniela Luján tiene 33 años de edad y continúa vigente en el mundo del espectáculo mexicano, en donde ha edificado una impecable carrera artística.

Durante los años que han pasado desde que debutó como protagonista en Luz Clarita, no ha parado de actuar en diferentes producciones televisivas y teatrales.

En la pequeña pantalla, la intérprete ha encarnado todo tipo de papeles en más de una decena de proyectos, entre novelas y programas, de manera no continua.

Entre estas, destacan El diario de Daniela (1998-1999), Cómplices al rescate (2002), Sortilegio (2009), De que te quiero, te quiero (2013) y la serie de comedia Una familia de diez (2007-2021).

El teatro, el escenario predilecto de Daniela Luján

No obstante, aunque en todas estas ha destacado, su gran pasión ha sido el teatro, en donde se ha desempeñado sin parar desde su debut sobre las tablas con la puesta en escena de Luz Clarita.

En total, ha participado en al menos 25 puestas en escena a lo largo de su carrera. En muchas, lo ha hecho con el papel protagónico.

Una de las obras en donde más ha brillado sin duda es Carrie, el musical. En el proyecto basado en la novela de Stephen King, encarnó a la protagonista.

Por otro lado, en el tiempo que ha transcurrido desde que alcanzó la fama con Luz Clarita, Luján además incursionó brevemente en el mundo de la música como cantante.

La estrella lanzó tres producciones musicales, siendo la última Tanta mujer (2009). Desde entonces, se apartó de la música definitivamente y determinó solo cantar si un papel lo amerita.

En cuanto al cine, este ha sido el terreno que menos ha explorado. En su adultez, solo ha actuado en una película: Sobre tus huellas (2018).

Aunque también se ha desempeñado como actriz de doblaje en cintas como Trolls (2017) y The Croods 2 (2020).

De acuerdo a la agencia de talento a la que pertenece, este año volvería a la gran pantalla con el estreno de la película Desafiando a Paola.

Igualmente, según El Universal, será parte del elenco de la obra próxima a estrenarse Tu cabeza en mi hombro.

Empero, a pesar de que sigue vigente, Daniela Luján recientemente confesó que estuvo atravesando una crisis personal en la que se replanteó si quería continuar en la actuación.

¿Daniela Luján se retirará de la actuación?

Durante un episodio de Envinadas, un programa en YouTube que conduce con sus amigas Mariana Botas y Jessica Segura, la estrella aseguró que desde hace años no se siente plena con su profesión.

No obstante, la idea de retirarse del medio artístico le da mucho temor.

“Da muchísimo miedo porque es como, la persona que yo me construí hasta ahora y que de alguna manera me construyeron pues ya no me está funcionando y me estresa demasiado…”, reconoció.

“A mí me causa mucho conflicto porque, según yo, tenía la idea que desde los 5 años yo sabía que ser actriz era mi máximo. Entonces, de años (para acá), como que lo hago y digo: ‘¿qué estoy haciendo aquí?”, contó.

Tras esta confesión, la actriz anunció en su perfil de Instagram que se inscribiría en un diplomado para convertirse en sommelier.

Sin embargo, no precisó si dejará la actuación tras el diplomado o compaginará ambas facetas profesionales.

