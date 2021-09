Mira cómo luce en la actualidad ‘Jimmy’, el hijo de ‘Aura María’ en “Betty, la fea”

Aunque la mayor parte del elenco de Yo soy Betty, la fea estaba compuesto por adultos, la telenovela colombiana también tuvo algunos personajes infantiles que conquistaron al público.

Uno de lo más recordados fue el pequeño ‘Jimmy’, el hijo de la rumbera y guapa recepcionista de Ecomoda, ‘Aura María Fuentes’.

A lo largo de la ficción estrenada en 1999, el pequeño constantemente era mencionado por su mamá pero en una ocasión además tuvo una aparición en la trama.

Luego de que la echaran de su casa junto a su hijo a causa de su estilo vida fiestero, a la madre soltera del “Cuartel de las feas” no le quedó de otra que asistir junto al niño a su trabajo.

De esta manera, el pequeño se asomó por primera vez en escena y el público finalmente pudo conocer su rostro.

Durante su breve participación, ‘Jimmy’ se ganó el corazón de los televidentes con su carisma, ocurrencias y su amistad con el mensajero ‘Freddy Stewart’, quien le enseñaba pasos de baile.

Con aproximadamente 10 años de edad, Iván Piñeros fue el encargado de interpretar a este personaje.

Desde entonces, han pasado más de 20 años. Ahora, el niño está convertido en todo un hombre que sigue conservando la misma carita que tenía cuando actuó en la historia escrita por Fernando Gaitán.

El cambio de ‘Jimmy’, el hijo de ‘Aura María’ en Betty, la fea

De acuerdo al sitio web del Canal RCN, tras estrenarse en la televisión interpretando a ‘Jimmy’, Piñeros inició sus estudios de actuación y formó parte de varias producciones de la mencionada televisora.

Al crecer, estudió música y publicidad; no obstante, hace un par de años confesó mantener vivo el sueño de convertirse en un gran actor de cine de acción.

“Actuar me parece una cosa maravillosa, he hecho teatro y mi sueño es ser actor de películas de acción”, confesó en una entrevista a RCN en 2019.

“He practicado artes marciales toda mi vida entonces me encantaría ser un Jackie Chan o Bruce Lee”, agregó el joven de 29 años aproximadamente que por ahora está más enfocado en su faceta como deportista.

“Queda como un tatuaje de que fui el hijo de ‘Aura María”

En la plática con el medio antes citado, además recordó su experiencia en Yo soy Betty, la fea. Narró que fue postulado por su papá al papel y ganó pese a no tener experiencia.

Asimismo, manifestó sentirse muy orgulloso de haber sido parte de esta telenovela, reconocida como la más exitosa de la historia por el Guinness World Records.

“Es muy gratificante haber hecho parte de algo tan grande, que fue de Colombia y para el mundo, fue un privilegio”, reconoció.

En la charla, además recordó cómo su pequeña aparición en el melodrama protagonizado por Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco le otorgó reconocimiento durante su infancia.

“Ese ratico de fama en mi niñez fue genial, desde primero a once me pedían autógrafos, me divertí mucho”, afirmó.

De igual forma, compartió que todavía muchas personas que lo detienen en la calle diciéndole que su rostro se les hace conocido.

“Es muy extraño, porque me dicen: ‘Oiga, yo lo he visto a usted en alguna parte…’. La gente sí lo recuerda, queda como un tatuaje de que fui el hijo de ‘Aura María”, aseveró.

Hoy en día, el eterno ‘Jimmy’ de Betty, la fea se mantiene en contacto con el público a través de redes sociales, como Instagram.

En esta plataforma, cuenta con 2 mil seguidores a los que les comparte sobre su día a día, su pasión por las artes marciales y sus aficiones. Por supuesto, también alardea su físico actual.

