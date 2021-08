Así luce ‘la Pupuchurra’, de “Betty, la fea”, a 20 años del final de la novela

Entre los muchos personajes emblemáticos de la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea (1999-2002) sin duda se encuentra la caprichosa ‘Jenny García’, mejor conocida como ‘La pupuchurra’.

A pesar de ser una antagonista, la modelo de tallaje de Ecomoda se ganó un lugar en la memoria de los televidentes por las carcajadas que desataba con sus acciones.

Siempre con un berrinche, un puchero y sus artificios para obtener lo que quería quedando como la víctima, la enemiga del “Cuartel de las feas” marcó a las audiencias de la ficción.

Martha Isabel Bolaños fue la encargada de interpretar con maestría a la joven por la que ‘Don Cheque’ abandonó a su esposa, ‘Sofía López. Una mujer con quien la ‘Pupuchurra’ sostuvo divertidos enfrentamientos.

Gracias a su sobresaliente personificación del personaje a sus 26 años, la actriz que entonces daba los primeros pasos de su carrera saltó a la fama internacional.

Incluso se ganó el premio TVyNovelas a la mejor actriz revelación.

El aspecto actual de la ‘Pupuchurra’ de Yo soy Betty, la fea

Hoy en día, a casi dos décadas desde que finalizó la novela, Bolaños tiene 47 años y no solo continúa vigente en el medio, sigue luciendo tan joven como en Betty, la fea.

Durante los años que han pasado desde que encarnó a la atractiva “impulsadora” que aspiraba a modelar sobre las pasarelas, la colombiana se dedicó a edificar su carrera.

A la fecha, solo en televisión, ha formado parte del elenco de más de una veintena de producciones entre programas y melodramas.

Ecomoda (2002), Pasión de gavilanes (2003-2004), Hasta que la plata nos separe (2006-2007), Doña Bárbara (2008-2009), Pobres Rico (2012-2013) y El capo 3 (2014) son algunos de los proyectos en los que ha participado.

Su última aparición en la televisión fue como protagonista de Amparo Arrebato (2020), una serie inspirada en la bailarina colombiana Amparo Ramos Correa.

Por su trabajo en esta ficción, fue nominada en la categoría mejor actriz protagónica en los Premios India Catalina.

A la par de su trabajo en la televisión, Martha Isabel se ha desempeñado como actriz en varios largometrajes.

También ha actuado sobre las tablas con puestas en escena, como la versión teatral de Betty, la fea.

En esta producción, donde se contó con la mayoría del elenco original, retomó su papel como la modelo que exasperaba a ‘Hugo Lombardi’ y volvió a conquistar.

‘Jenny’, le trajo el éxito pero también dificultades

Sobre este personaje, la actriz ha hablado en varias oportunidades y ha reconocido lo determinante que fue para despuntar su carrera.

De hecho, pese a sus muchos éxitos en el mundo del espectáculo, sigue siendo reconocida como la eterna ‘Pupuchurra’.

Sin embargo, también ha asegurado en entrevistas que su rol más conocido la ha afectado tanto en el plano laboral, como en el personal.

En el primero, dijo en una ocasión al programa La movida, debió enfrentarse al encasillamiento.

Mientras, en el segundo, ha tenido que lidiar con muchos pretendientes que confunden su interesado, berrinchudo e icónico personaje en Betty, la fea con su personalidad real.

“Quiero que me llamen por mi nombre”

Por otro lado, en incontables ocasiones ha pedido a sus seguidores no referirse a ella con el apodo ‘Pupuchurra’.

“Betty, la fea me sigue abriendo puertas. Amo el personaje, yo no quiero que la gente me malinterprete…”, comenzó a explicar sobre esta petición en entrevista al medio Las 2 Orillas.

“‘Jenny’, como se llama y como me han dicho hace 20 años (…), ya fue”, expresó en la plática celebrada este año.

“Ese apodo me encasilla en una clase de personajes que ya yo no quiero hacer. Yo soy una actriz. Yo no soy eso”, destacó.

“Sé que la gente me lo dice con cariño pero les estoy pidiendo el favor (…); soy una actriz y quiero que me llamen por mi nombre: Martha Isabel”, sentenció.

En cuanto a su vida personal, Bolaños al parecer está felizmente soltera.

Por otro lado, sobre la maternidad, ha declarado que no desea tener hijos.

Actualmente, además de seguir vigente en la televisión y gozar una gran popularidad en su país, Martha Isabel se mantiene también activa a través de sus redes sociales.

En su cuenta en Instagram, comparte regularmente vistazos a su vida, sus proyectos profesionales y sus aficiones con sus más de 585 mil seguidores.

Y, por supuesto, no pierde la oportunidad de presumir su conservada belleza con numerosos retratos.

