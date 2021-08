El cambio ‘Aura María’, de “Betty, la fea”, a 22 años de la novela

Aparte de sus inolvidables protagonistas, la exitosísima telenovela Yo soy Betty, la fea (1999-2001) estuvo repleta de personajes entrañables que conquistaron a la audiencia.

Entre estos papeles que lograron hacerse con el cariño del público estuvo ‘Aura María Fuentes’, la fiestera, divertida y atractiva recepcionista de Ecomoda.

Esta también integrante de “El cuartel de las feas” y madre soltera fue interpretada por la actriz colombiana Estefanía Gómez.

Con un gran talento y belleza, la estrella de entonces 22 años impresionó en la piel de este papel que catapultó su carrera y la hizo merecedora de un lugar eterno en la memoria de millones.

No obstante, desde el final de la historia de ‘Beatriz Pinzón Solano’, han pasado 20 años en los que la intérprete no solo creció como profesional, además cambió su look de manera drástica.

El aspecto actual de Estefanía Gómez, actriz de Betty, la fea

En la actualidad, Estefanía Gómez tiene 44 años de edad y sigue luciendo tan hermosa que cuando apareció en la producción escrita por Fernando Gaitán. Aunque ahora lleva un look más atrevido y radicalmente diferente.

Después de consagrarse como actriz con su extraordinaria personificación de ‘Aura María’, la luminaria originaria de Tolima, Colombia, prosiguió abriéndose brecha en la televisión de su país.

Su siguiente proyecto tras Betty, la fea fue la secuela del melodrama, Ecomoda (2001-2002), el cual no tuvo el éxito esperado.

A este producción, le siguieron muchas más en las que ha demostrado su talento los últimos años como El Capo (2010), Los Victorinos (2009-2010), El clon (2010) y Sin senos sí hay paraíso (2016-2018).

Su última aparición en una ficción televisiva fue en El final del paraíso (2019), una serie de Telemundo en donde encarnó a ‘Vanessa Salazar’.

Asimismo, ha mostrado su versatilidad como histrionisa en películas como La lectora (2012) y El pez rojo (2002).

La vida de la eterna ‘Aura María’, de Betty, la fea, en redes

Aunque desde El final del paraíso no ha regresado a la actuación, Gómez se mantiene activa en su perfil de Instagram.

En esta red social, la estrella da vistazos a su casi un millón y medio de seguidores a su vida actual y comparte sobre sus muchas aficiones, como la vida fit.

De igual forma, ha mostrado que le gusta experimentar con su apariencia apostando por cambios de look osados.

A lo largo de estas dos décadas, no ha temido teñirse el cabello de distintos colores o llevarlo en diferentes cortes.

Sin embargo, desde hace más de un año, la eterna amada de ‘Freddy Stewart’ ha mantenido un corte bob diagonal en un naranja intenso.

De manera continua, sus fans alaban su belleza y la seguridad que proyecta en cada una de sus publicaciones con su cambiada imagen a 22 años del estreno de Betty, la fea.

En cuanto a su vida personal, Estefanía Gómez se encuentra aparentemente soltera. Su vida la comparte felizmente con su hija, Gina Montoya.

Su unigénita, que muchos dicen parece más su hermana, curiosamente está casada con Giancarlo de Sousa, su compañero de elenco en El final del paraíso.

