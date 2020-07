Dos décadas después, actriz de "Betty, la fea" confesó cómo se convirtió en "La peliteñida"

La telenovela Betty, la fea fue grabada en Colombia hace 20 años. Ganó el Records Guinnes por su alta sintonía. Ahora, la telenovela ha vuelto a impresionar a los televidentes que ya la vieron y a quienes la sintonizan por primera vez. Se ha convertido en una de las producciones más vistas de Netflix.

Uno de los personajes antagónicos más resaltantes de Betty, la fea el de la actriz Lorna Cepeda Paz Ahora, 20 años después, la artista confesó cómo logró encarnar Patricia Fernández, mejor conocida como “La peliteñida”.

Aunque parezca fácil, llegar a interpretar el papel de Patricia Fernández en Betty, la fea, famoso por su maldad, su característico movimiento de cabello y su típica palabra “Desgraciado", la actriz tuvo que vivir toda una odisea para ganarse el personaje.

La historia detrás de “La peliteñida”

Una de las cosas que más llama la atención de Betty, la fea es que, aunque los protagonistas son Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Don Armando) todos los personajes juegan un papel importante en la telenovela y se han ganado el cariño del público. Este es el caso de “La peliteñida” de Lorna Cepeda Paz.



De acuerdo con una entrevista citada por el medio MDZ la actriz confesó que el casting para conseguir el papelfue bastante complejo.



"Eso fue tenaz porque estuve en RCN desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Esperé, esperé y nada que me pasaban hasta que me hicieron pasar de última y cuando lo hice todo fue muy rápido, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal", explicó Lorna.

La angustia no le duró mucho. Al siguiente día la llamaron para decirle que había sido seleccionada para hacer el papel de la atractiva y odiosa secretaria de Ecomoda, la empresa de Betty, la fea donde se desarrolla la historia.



La actriz explicó que luego de ser escogida ella misma le añadió cosas que definieron más aún la personalidad de su papel como el hecho del particular lanzar el cabello como señal de desprecio. Actitud que, confesó, se copio de una amiga.



"Ella (su amiga) cada vez que alguien le caía gordo le tiraba el pelo, solo que era más sutil. Yo me dije ‘lo voy a exagerar más y voy a volear pelo que da miedo y voy a tirárselo a la gente y todo", destacó entre risas la hermosa secretaria de Betty, la fea.

