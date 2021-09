Andrea Meza confesó que sufrió acoso sexual en México y llama a la reflexión

Andrea Meza es una de las famosas que más ha alzado la voz y ha hecho activismo en contra del acoso sexual, una mala experiencia que experimentó en carne propia cuando todavía vivía en México.

La actual Miss Universo relató que fue víctima producto de un desconocido cuando iba al gimnasio, quien la grabó sin autorización durante semanas y también la acechó en una ocasión.

Andrea Meza fue una de las miles de mujeres que son acosadas a diario.- Instagram @andreamezamx.

“Hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos. Yo no me di cuenta de la situación hasta dos semanas después”, relató durante una charla con Suelta la sopa, citada por People.

“Ya eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca y me siguió. Sentí que alguien venía atrás de mí, me llama por mi nombre; yo volteo y no identifico a la persona”, agregó.

Fue entonces cuando la chihahuense de 26 años sintió mucho temor por su integridad producto de “una violación de mi intimidad, de mi espacio personal”, que le abrió los ojos sobre la problemática que hay en su país respecto a este tema.

Andrea Meza en contra del acoso sexual y acoso callejero

A partir de ese momento, la reina de belleza supo que tenía ser portavoz de las iniciativas de mujeres que intentan luchar ante este tipo de situaciones, pues son las más vulnerables a padecerlo cada vez que salen a la calle.

La reina de belleza ayuda con su imagen a visibilizar este grave problema en la sociedad.- Instagram @andreamezamx.

La campaña lleva por nombre Rechazar el acoso callejero también es sana distancia, en donde lo que se busca es visibilizar y hacer escuchar los muchos testimonios de acoso a mujeres, de acuerdo con la misma fuente.

“Aquí lo importante es que sigamos hablando y que las voces se hagan más fuertes y que más voces se unan porque es lo que hace que las miradas volteen hacia las situaciones”, expresó Andrea Meza.

Más de este tema:

