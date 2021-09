Allisson Lozz se convierte en reina de belleza y sorprende con transformación

La ex actriz Allisson Lozz sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar un nuevo logro lejos de la televisión. La empresaria fue nombrada ‘reina’ en su actual trabajo e incluso recibió una corona, lo que recordó a sus años en la pantalla.

Allisson Lozz es nombrada ‘reina’ por su éxito lejos de las pantallas

El reconocimiento de debió a su desempeño como vendedora, de esta manera la empresa para la que labora la nombró reina de belleza. La famosa lo compartió con mucha emoción a través de fotografías en las que posó con su corona.

“Soy reina, es una experiencia increíble, es algo que me dio mucha ansiedad porque hace poquito más de un mes grabamos todo lo que salió ayer y yo no podía decir nada, pero no sabía que era reina hasta el día de la grabación.”

La vendedora estuvo acompañada de su esposo Eliu Gutiérrez, quien posó a lado de su esposa convertida en una reina.

Actualmente Allisson Lozz es una orgullosa madre trabajadora, razón por la cual frecuentemente promociona los productos de belleza que vende. En esta ocasión mostró su rutina diaria, por lo que se dejó ver con la cara lavada y los fans pudieron notar por primera vez la marca de nacimiento que nunca había mostrado.

Se trató de una marca en su nariz, la cual aseguró que había tenido desde que nació y que también había heredado a sus hijas. La mujer de 28 años explicó que se trataba de un hemangioma y que unos días es más visible que otros.

“Ahora no está tan rojo como el otro día, pero hay veces que amanece súper rojo y a veces que amanece desaparecido, quién sabe a qué se deberá. Yo creo que a la circulación de la sangre.” Allisson Lozz

Allisson respondió tranquilamente a las dudas del público quienes dijeron que antes o habían notado la marca en su rostro. Ella dijo que la razón es por que al actuar, frecuentemente la cubrían con maquillaje, aún así a veces se corría el maquillaje y se podía ver su lunar.

“Siempre lo he tenido, es de nacimiento, pero si se fijan siempre se me veía en todas las novelas porque el maquillaje se barría. Entonces a lo mejor pensaban que tenía acné, pero no. Es mi lunar rosa, me encanta que es rosa.” Allisson Lozz

Allisson respondió tranquilamente a las dudas del público quienes dijeron que antes o habían notado la marca en su rostro.

Su reaparición sorprendió a sus seguidores, ya que anteriormente ella había asegurado que ya no deseaba ser un personaje público, ya que ahora está entregada a su familia y a su fé.

La protagonista de ‘Al diablo con los guapos’ se casó en 2011 con Elio Gutiérrez y se convirtió en Testigo de Jehová. A través de transmisiones en vivo, la famosa explicó cómo fue que llegó a esta organización religiosa.

La protagonista de 'Al diablo con los guapos' se casó en 2011 con Elio Gutiérrez y se convirtió en Testigo de Jehová.

“Cuando tenía 15 años hice preguntas a mi antigua religión y lo que contestaron fue: ‘Son los misterios de Dios’. Y a mi eso me nojó, yo dije ¿Cómo van a ser los misterios de Dios y por qué misterios?. Cuando empecé a estudiar con los Testigos de Jehová se me abrió el mundo porque me enseñaron que no había misterios.” Allisson Lozz

Como parte de sus creencias, Allison no celebra ni los cumpleaños ni las Navidades.

Esto se debe a que estas celebraciones tienen un origen no cristiano y los Testigos de Jehová no celebran ninguna fiesta que no sea religiosa.

