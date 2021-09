Kate Middleton y William responden a las acusaciones de racismo dentro de la realeza

La polémica se encendió dentro de la realiza británica después de recibir acusaciones de racimos por parte de los duques se Sussex, pero Kate Middleton y el príncipe William respondieron con nuevas decisiones.

Recordemos que Meghan Markle y el príncipe Harry marcaron un hito en la historia de la realeza británica al revelar algunos de los más polémicos secretos sobe la vida como “royals” durante una entrevista con Oprah Wifrey.

Las declaraciones de Meghan generaron controversia en el mundo entero, especialmente por afirmar que ella y su hijo, Archie, habían sido víctimas de racismo cuando apenas estaba embarazada.

La ola de críticas fue intensa y el Palacio de Buckingham respondió con un comunicado, en el que se señalaba el inicio de una investigación.

“A la familia entera le entristece conocer el alcance total de lo desafiantes que fueron los últimos años para Harry y Meghan. Los asuntos comentados, particularmente el de la raza, son preocupantes. Mientras que las versiones pueden variar, se han tomado muy en serio y la familia se encargará de ellos en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia”, reseñó el comunicado.

Kate Middleton y el príncipe William reaccionan ante declaraciones sobre racismo

Aunque los miembros de la realeza no han dado más declaraciones al respecto, empezaron algunas acciones para dejar claro que no existe el racismo dentro de la realeza.

Los duques de Cambridge se encuentran impulsando nuevas acciones dentro de su fundación, Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge.

Esto con el fin de promover la diversidad.

En este sentido, han evaluado las condiciones de sus empleados tanto respecto al ambiente como desde el punto de vista financiero con el propósito de establecer la diversidad como objetivo formal dentro de la fundación.

“La Fundación Real sigue comprometida con la igualdad y la diversidad, y con garantizar un entorno positivo, seguro y respetuoso que promueva el bienestar y la dignidad de sus empleados, solicitantes, socios, proveedores y aquellos cuyos intereses representa”, señala el comunicado.

Esta es una elegante respuesta a las acusaciones que los duques tienen tras la polémica entrevista de los Sussex.

