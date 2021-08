Así es como Meghan Markle está ayudando a evacuar mujeres de Afganistán

En las últimas semanas, Afganistán se ha convertido en el centro de las noticias debido a los conflictos que se han desarrollado y que pone en riesgo la vida de millones de personas, por eso, Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron actuar para ayudar.

La llegada de los talibanes al poder implica un rotundo cambio en la vida de los habitantes de Afganistán, especialmente para las mujeres y niñas, quienes deben seguir estrictas reglas que limitan sus derechos humanos.

Por esta razón, la Fundación Archewell, creada por los duques de Sussex destinó recursos para la evacuación de mujeres y niños que han quedado atrapados en medio del conflicto.

Meghan y Harrry han vivido una temporada complicada después de que renunciaran como miembros de alto rango de la Casa Real británica, especialmente después de las revelaciones que hicieron en una entrevista con Oprah Winfrey.

Estas acciones han hecho que crezca el descontento contra la pareja en Gran Bretaña, por lo que cada paso que dan es observado con detalle por todos.

Las críticas no se hicieron esperar después de que, a través de la página web de Archewell, los duques se pronunciaran por los hechos en Afganistán.

Pese a esto, no dudaron en actuar y contribuir para lograr el rescate de personas atrapadas en el país.

Instagram @angelinajolie

“Para empezar, los animamos a que se unan a nosotros para apoyar a varias organizaciones que realizan un trabajo fundamental. También instamos a quienes se encuentran en posiciones de influencia global a avanzar rápidamente en los diálogos humanitarios que se espera que tengan lugar este otoño en reuniones multilaterales como la Asamblea General de la ONU y la Cumbre de Líderes del G202”, señalaron en el comunicado.

Meghan Markle y Harry están enfocados en ayudar pese a las críticas

Aunque los duques no revelaron cuáles fueron las organizaciones a las que ayudaron, la organización Women For Afghan Women compartió un comunicado de agradecimiento para la Fundación Archewell, aunque no revelaron la cantidad de dinero donada.

“Estamos inmensamente agradecidos por la generosidad de la Fundación Archewell en apoyo de nuestros esfuerzos para evacuar/reubicar a miles de mujeres, niños y familias afganas, incluido nuestro personal”, compartió la ONG en redes sociales.

Meghan y Harry no son los únicos famosos que han expresado su preocupación y se encuentran trabajando para ayudar a los afectados.

Recientemente, Angelina Jolie se unió a Instagram con el propósito de informar sobre la situación y divulgar el trabajo que realiza como embajadora de ACNUR.

Más sobre este tema:

Fanáticos de Meghan Markle captan la primera imagen de Lilibet en un video

Meghan Markle muestra su lujosa oficina y deja claro que sigue siendo fanática del estilo ‘royal’

Meghan Markle mostrará su lado más vulnerable y revelará el duro relato de su aborto

Te mostramos en video: