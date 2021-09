Vanessa Guzmán gana otra competencia fitness y calla a quienes la critican

La actriz mexicana Vanessa Guzmán volvió a celebrar otro triunfo en una competencia de fisicoculturismo y demostró que su esfuerzo y pasión son más importantes que las críticas que han surgido desde que comenzó en esta disciplina.

La protagonista de telenovelas como ‘Atrévete a soñar’ logró ganar una importante competencia de culturismo. Su logro fue importante, ya que consiguió la victoria en su segundo show.

La famosa celebró con sus fans a través de redes sociales, donde también explicó cómo fue su proceso. Al contrario de lo que muchos piensan, no ganó mucha musculatura de la noche a la mañana, sino que comenzó un régimen para perder grasa.

En la publicación se explica que Vanessa compite en bikini que es la categoría con menos musculatura dentro del ramo del fisicoconstructivismo, por lo tanto si ella quiere hacer una novela o algún otro proyecto que requiera un aspecto suave, solo tendría que subir unas cuantas semanas más sus calorías.

Vanessa también se ha enfrentado a críticas por parte de usuarios por la forma en la que transformó su cuerpo. Sus respuestas han provocado la admiración de sus seguidores, ya que lejos de sentirse insegura por su cuerpo, Vanessa ha dado un buen ejemplo al defenderse y demostrar que se encuentra plena y feliz en esta etapa de su vida.

En una publicación un usuario la criticaba por “haber perdido lo femenina” al dedicarse al fisicoculturismo. Como respuesta, la actriz dijo en un video que agradecía a quienes la criticaban porque la hacen más fuerte cada vez.

“Furia la que te ocasiona ver lo que ves… te invito a abrir públicamente tu IG y aceptar toda la crítica constructiva, esconderse en la barrera del que dirán deja mucho que decir, no soy santo de devoción para querer puras alabanzas, solo respondí a tu opinión no necesitada…disfruta tu perfección y presúmela ante el mundo, siéntete orgullosa de lo que tú eres y no busques un seudo reflejo de tu mínima versión en lo demás “