5 outfits que llevó Adele que demuestran que las chicas curvy también lucen espectaculares

Adele es un ejemplo de superación, empoderamiento y amor propio para todas las mujeres, porque pese a las adversidades en su vida, siempre ha buscado ser la mejor versión de sí misma.

Esto, tanto en el plano emocional como físico, pues la cantante se sometió a una poderosa transformación con la que luce radiante, pero ya antes de eso, nos probó que la belleza y la confianza en sí misma no depende de una talla.

Durante sus primeros años, siempre mostró mucha seguridad y un gran sentido de la moda que hoy en día sigue inspirando a todas las mujeres curvy a seguir sus estilismos.

Atuendos de Adele que todas las mujeres con curvas deberían copiar

Uno de los tonos que tiene mucha presencia en el armario de la artista británica es el negro, un básico por excelencia que estiliza la figura y es versátil con cualquier look, por lo que ella lo incorpora tanto para el día, como para la noche.

En sus atuendos cotidianos opta por pantalones anchos de tiro alto, pues le ayudan a disimular sus caderas y hacer lucir su cintura más fina. Lo combina con otras prendas del mismo tono para conformar un atuendo monocromático que alarga su silueta de forma favorecedora.

Sin embargo, cuando quiere darle un toque divertido a su imagen, la intérprete de Someone like you recurre a prendas coloridas para marcar la diferencia, como un sobretodo rojo, que le da mucha vida por su tono de piel.

No obstante, no solo se queda en la gama del negro, sino que también opta por otros neutros como el verde oscuro o el azul marino, que disimulan los rollitos y estilizan a las mujeres con curvas. En su caso, cada vez que utiliza un vestido se cerciora de que este marque su cintura.

Adele también le da el visto bueno a los estampados, pero siguiendo su principio anterior. Si la prenda es oversize, se apoya de cinturones para generar una figura curvilínea que resalte sus atributos y lo complementa con prendas básicas para no sobrecargar.

Más de este tema:

Adele en minifalda escocesa y botas altas es una inspiración de estilo para el otoño

Adele es ejemplo de elegancia en un maxivestido de satén dorado con estampado de cebra

Rebel Wilson y Adele demuestran que la felicidad está en dejar de darle gusto al mundo

Te recomendamos en video: