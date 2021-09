Este es el mensaje que quiere enviar Britney Spears al mostrar fotos en topless

Spears es una de las fieles defensoras y embajadora del movimiento “body positive”.

La cantante Britney Spears, a sus 39 años, ya se siente una mujer totalmente libre. Y siempre lo demuestra en sus redes sociales, en especial, en su cuenta en Instagram.

Ella es una de las fieles defensoras y embajadora del movimiento “body positive”, con el que se busca que las mujeres muestren su cuerpo al natural y sin miedo a las imperfecciones o al paso del tiempo.

Para acallar las críticas de sus detractores y que constantemente se burlan de su cuerpo, ella en los últimos meses ha inundado su cuenta en Instagram mostrándose en topless y dejando ver su tonificada figura.

Amor por su cuerpo

A través de las imágenes, se puede observar a una Britney Spears más segura y sin miedo a las críticas o comentarios malsanos que podrían afectar la autoestima de cualquier mujer.

En uno de sus últimos mensajes en topless, Britney Spears lanzó este poderoso mensaje a todas las mujeres: “Antes de mostraros más fotos de mi cuerpo, quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponer mi piel. Al mostrarme sin camisa, sin ropa me digo a mi misma: Me siento mejor, me veo mejor, soy libre”.

Luego continuó: “No es vergonzoso verse así, pero antes, en mi imaginación no lo aceptaba. Ahora, me siento genial!”.

Spears invitó a las mujeres a amar su cuerpo, con sus defectos y sentirse libres, sin importar el paso de los años.

“Llegué a este mundo desnuda, y honestamente, siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Con estas fotos quería verme a mí misma de una manera más ligera: desnuda, como la forma en que nací. Soy una mujer, una bella mujer sensible que necesita mirarse en su forma más pura”, explicó la cantante e intérprete del éxito “Toxic”.

Finalmente, Britney Spears agregó que en el pasado, ser una figura pública la hizo sentirse insegura sobre su físico y que ahora: “es libre”.

Mas de este tema:

Demi Lovato está orgullosa de sus curvas y los revela con estos cinco bañadores

Jennifer Aniston cuenta las razones del por qué ahora tiene poco amigos

Las maxi botas están de vuelta y Andrea Meza nos enseña cómo lucirlas

Te recomendamos en video: