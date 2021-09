Jennifer Aniston cuenta las razones del por qué ahora tiene poco amigos

“La amistad es un vínculo muy poderoso, único”, dijo en una entrevista la recordada Rachel.

Jennifer Aniston es, sin duda, una de las actrices más carismáticas de Hollywood. Su alegría y sentido del humor es contagioso y se le considera una de las mujeres más positivas que existen en el mundo de la farándula.

¿Quién no desea tener como amiga a Jennifer Aniston? De seguro que millones de personas en todo el mundo. Pero, la misma actriz ha dicho que muy pocos son sus amigos y que considera casi como sus hermanos a todos sus ex compañeros de Friends.

“La amistad es un vínculo muy poderoso, único, que muy pocas personas tienen el privilegio de compartir. Para mí, la amistad es infinita y se suele solidificar con el paso de los años”, dijo en una entrevista hace años a un medio estadounidense.

Con menos amigos

Recientemente, la recordada Rachel Green, con 52 años, contó en una entrevista la razón del por qué acortó su lista de amistades.

En una entrevista con la revista InStyle, Aniston confesó que perdió muchas amistades por el covid-19, y no porque hayan fallecido, sino por su negativa en no vacunarse y mantener un ritmo de vida sin protección con sus semejantes.

Ella tampoco es partidaria en Estados Unidos de los defensores del movimiento antivacunas.

La actriz reveló con tristeza y pesar que dejó a un lado buenos amigos y amistades por no compartir la obligación moral de protegerse frente al mortal virus y que ha segado la vida de miles de personas en todo el mundo.

“Todavía hay un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos, y es una verdadera lástima. Siento que es su obligación moral y profesional informar de que no están vacunados, ya que todos estamos expuestos a este virus. Por eso me he alejado de muchos amigos, por no cuidarse”, puntualizó Aniston.

Si no tengo la vacuna, “puedo contagiar a otra persona y comprometer su salud. Y si tengo la vacuna también puede comprometer la vida de otra persona que no está vacunada. Por lo tanto, por ser irresponsable pondría muchas vidas en riesgo. De esas personas me he alejado”, explicó.

La intérprete de Rachel en “Friends” añadió a la entrevista cómo la pandemia ha contribuido a la mejora de su alimentación y a su percepción de lo que realmente es innecesario en su vida.

“La pandemia me ayudó a darme cuenta de que no se puede complacer a todo el mundo. Me ayudó a concentrarme en mí misma, en cuidar mi cuerpo, la alimentación y hoy me siento con mucha energía, sana y llena de vida”, agregó.

Mas de este tema:

Demi Lovato está orgullosa de sus curvas y los revela con estos cinco bañadores

Adamari Lopez en bikini colorido derrocha elegancia en la playa

Angelina Jolie y Salma Hayek prueban que nunca es tarde para una amistad muy divertida

Te recomendamos en video: