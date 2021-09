Galilea Montijo nos enseña cómo llevar una minifalda de latex después de los 40

Galilea Montijo cada vez logra innovar más en el mundo de la moda, pues cada uno de los looks que luce rompe con todos los paradigmas y estereotipos.

A sus 48 años no tiene miedo de probar cualquier estilo y es por eso que no se limita al momento de experimentar con cualquier tipo de prendas y looks para deslumbrar día tras día.

Así lo demostró con uno de sus estilos más recientes, pues lució un atuendo muy roquero con minifalda de latex, botas rockeras y blusa con hombros abombados.

El atuendo destacó especialmente por la falda, pues se trata de una pieza con varias capaz de volados y botones en la parte frontal, lo cual creaba un equilibrio con la bolsa llamativa que llevó.

El estilo fue complementado con accesorios en tono plata, lo que le daba una impresión mucho más rockera, ya que usó cadenas con eslabones gruesos y brazaletes llamativos.

Galilea optó por un cabello completamente liso con división en el medio, lo cual creaba una parte de sutileza en todo el look, bastante dramático.

A través de Instagram, el look recibió más de 70 mil likes y cientos de comentarios en los que solo se leían halagos por parte de los fieles fanáticos de la actriz.

Galilea Montijo deslumbra con todos sus looks

Instagram Galilea Montijo

Este no es el único estilo con el que la conductora se ha robado las miradas de los fanáticos, pues constantemente comparte outfits que rompen con todas las reglas de una manera imponente.

En otro de sus recientes atuendos, la famosa deslumbró usando un vestido asimétrico hasta las rodillas, la hermosa actriz modela de pie junto a un muro con expresión cautivante y totalmente concentrada.

El atuendo de color azul con detalles en blanco y negro llamó la atención del público por la perfección en la que combinaba con los zapatos de tacón alto y cinturón de gran hebilla que escogió la presentadora de televisión.

Su radiante piel se contrasta con el despampanante vestido asimétrico que le da un toque de frescura en estos meses veraniegos sin perder la clase o el glamour que desea proyectar con su empoderada imagen.

