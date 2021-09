Sarah Jessica Parker sorprende con un look estampado y la critican por “mal gusto”

Sarah Jessica Parker y su recordado personaje de Carrie Bradshaw siempre destacaron por ser amantes de la moda que se atreven a innovar con atuendos extravagantes y muy llamativos.

Su estilo no es para todo el mundo y por eso, cada presentación de la artista en las filtraciones de And Just Like That, el nuevo reboot de Sex and the city para HBO Max, es muy comentado por la manera en la que presenta sus combinaciones.

Una de las más polémicas surgió recientemente cuando para el papel de la famosa escritora, la actriz estadounidense apareció luciendo una camisa celeste de botones debajo de un vestido largo estampado, sandalias de Terry de Havilland y un bolso Gucci.

Pese a llevar prendas de lujo, en las redes sociales se viralizó el atuendo y surgieron comentarios de que a esta “nueva” Carrie le falta el glamour de antaño, pues con esta combinación no dieron en el clavo y tampoco favoreció su silueta.

“Odio el estilo, pero me encanta que muestre su edad real”, “No es muy Carrie llevar moda rápida”, “¿En serio presentarán a Carrie vestida de esa manera?”, “Entonces Carrie pasó de elegante y sexy a desaliñada”, “Estoy odiando estos atuendos, no tienen de cerca ni el estilo de antes”; fueron algunos de los comentarios que circularon en Instagram.

El nuevo estilo de Sarah Jessica Parker como Carrie se debería al cambio de asesora de imagen

Hace unos meses, cuando se confirmaron las grabaciones de la nueva versión, también se dio a conocer que la estilista Patricia Field no seguiría con el proyecto.

En sustitución llegó la dupla conformada por Molly Rogers y Danny Santiago., quienes son los responsables de las vestimentas de las protagonistas que tantas opiniones divididas han traído, según MDZ.

