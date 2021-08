Sarah Jessica Parker rescata la clásica falda de tul de Carrie y emociona a sus fans

Carrie Bradshaw, el icónico personaje de Sarah Jessica Parker, no solo puso de moda los zapatos de tacón Manolo Blahnik o el no sentirnos mal por gastar nuestro sueldo en moda, sino también las faldas de tul extravagantes y femeninas.

De hecho, esta prenda estuvo durante muchos años en la introducción de Sex and the City, la serie de las cuatro mejores amigas que representaron la realidad de la mujer moderna, y en varios episodios las portó con tal gracia que muchas la quisieron imitar.

Por eso no es extraño que en el nuevo reboot de la serie para HBO Max que lleva por nombre And Just Like That, uno de los atuendos que no podían faltar eran precisamente los de tutú, así que la producción cumplió por todo lo alto según fotos que se filtraron en las redes sociales.

En las mismas se observa a la actriz estadounidense de 56 años vistiendo una falda larga de tul blanca con unos botines blancos de Chanel, un calzado que también usó en la sexta temporada cuando mantenía una relación con el artista Alexander Petrovsky, por lo que los fanáticos amaron este guiño.

La famosa lo combinó con un suéter de rayas verticales de colores, conformando un atuendo irreverente y original que prueba que aunque en esta nueva versión las protagonistas ya serán mujeres maduras, igualmente seguirán atreviéndose a jugar con la moda.

La falda de tul es una prenda que la propia Sarah Jessica Parker adquirió para su vida personal

Y que alejó únicamente de la estética de bailarinas clásicas, normalizándolas para cualquier mujer que tenga deseos de explorar con su estilo, sin importar la edad o tipo de cuerpo.

Sin embargo, lo novedoso de esta nueva versión de Sex and the City, de acuerdo con Hola, es que en las fotos difundidas también se observa que Sarah Jessica Parker prueba conjuntos en los que se mezclan piezas de lujo con otras de fast fashion, algo no tan común en las otras temporadas.

Esto forma parte de la evolución del estilo de la protagonista y de la serie en general, que tampoco contará con Samantha Jones por diferencias con la artista y que en la pantalla representarán como el final de las amistades que muchas veces pasa en la vida.

