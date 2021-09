Kanye West confiesa infidelidad a Kim Kardashian en una nueva canción

Kanye West recientemente estrenó su nuevo álbum Donda, el cual le sirvió como un medio para volcar sus sentimientos de todo lo que ha ocurrido en su vida profesional y personal en los últimos meses, incluido el fin de su matrimonio con Kim Kardashian.

Tanto así que el rapero estadounidense habría confesado una infidelidad hacia su anterior pareja y madre de sus cuatro hijos en el tema Hurricane, de acuerdo con medios internacionales y fanáticos.

En la pieza, el artista canta “aquí voy actuando demasiado rico, aquí voy con una chica nueva, y sé cuál es la verdad, todavía jugando después de dos niños, es mucho para digerir cuando tu vida siempre está en movimiento”.

Para muchos, esa fue una confesión de lo que sucedía extramaritalmente, pues una fuente le reveló a People que las letras de sus nuevas canciones son “el testimonio de Kanye de todo lo que él hizo mal”, con esto “se disculpa” y “toma responsabilidad”.

Otras revelaciones de Kanye West sobre su vida con Kim Kardashian

No obstante, esta no es la única referencia que hay sobre la socialité en la misma letra. Más adelante afirma no haber construido un verdadero hogar, algo que va en consonancia con lo que reveló la empresaria en su show como el detonante de su separación.

“Architectural Digest, pero necesito mejoras en mi hogar, una residencia de sesenta millones pero nunca nunca estoy en casa”, dice la canción.

En ese sentido, hizo referencias al reportaje que protagonizó la pareja en 2020 para la revista Architectural Digest mostrando su lujosa casa, meses antes de anunciar su ruptura.

