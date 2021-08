Khloé Kardashian se atreve a llevar su cabello al natural y da un mensaje de amor propio

A Khloé Kardashian es normal verla con el cabello extra largo, liso, con un corte bob, de colores y mil formas más, pero nunca al natural.

Y es que al igual que muchas celebridades, la integrante del clan Kardashian-Jenner se ha cohibido de mostrarse tal y como es para protegerse de las críticas… hasta que dijo ya no más.

Por esa razón, la empresaria apareció en su cuenta de Instagram llevando orgullosamente sus rizos naturales, en un peinado corto, suelto y con mucho volumen, nunca antes visto en ella.

Khloé Kardashian alardeó sobre su “nuevo” cabello.- Instagram @khloekardashian.

“Muy rara vez uso mi cabello con su textura natural”, escribió la modelo en las postales en las que también presume un conjunto deportivo.

“Me siento linda. Por favor no arruinen este sentimiento”, acotó la estadounidense de 37 años que en reitaradas ocasiones ha sido víctima de bullying y body shaming.

Khloé Kardashian no detalló si a partir de ahora llevará su cabello al natural

Sin embargo, lo que sí es cierto es que recibió muchos halagos y elogios por la belleza de su pelo y también por la confianza en sí misma para atreverse a mostrarse tal como es.

“Tu textura de cabello natural es mi favorita”, “¡Brillante! Úsalo más a menudo”, “Estoy obsesionada”, “Eres la más bella como sea”, “Me encanta tu cabello”, “Me gustan mucho tus ondas, necesitamos más de ellas”, “Me fascinas con esta melena”; fueron algunos de los comentarios que dejaron amigos y fans para alentarla.

Es la primera vez que se da la oportunidad, públicamente, de lucir sus rizos.- Instagram @khloekardashian.

Con esto, Khloé Kardashian no solo dejó a su cabello descansar de las extensiones y los tratamientos, sino también le enseñó a sus más de 175 millones de seguidores el valor de atreverse a ser auténticos.

“Por años, he estado usando tratamientos para alisar mi cabello. Desde que era una adolescente, he estado haciéndome secados brasileños y otros tratamientos. Paré (de hacer eso) en la pandemia, pero ahora como que me gustan mis rizos“, agregó la socialité según People.

La modelo explicó su relación amor-odio con su pelo.- Instagram @khloekardashian.

