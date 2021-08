Thalía y Kim Kardashian muestran la nueva tendencia de outfits con el rostro cubierto

El mundo de la moda está en un constante cambio y se somete a sí mismo a innovaciones gracias a la osadía de los famosos, es por eso que cuando personalidades como Thalía o Kim Kardashian se muestran con un look extravagante, se vuelve tendencia automáticamente.

Este es el caso del nuevo atuendo que está causando furor en el ambiente del diseño y el estilo, una moda de cubrirse el rostro al puro estilo de lucha libre o de las fuerzas policiales tácticas, creando una apariencia misteriosa, desafiante y extravagante.

Quizá ver este look en alguna otra persona pasaría totalmente desapercibido y hasta ridículo, pero basta celebridades como Thalía o Kim haga uso de ella para que se vuelva popular y aceptada por la sociedad.

Thalía admite que este es un look la hace sentir más atrevida y arriesgada

La cantante mexicana publicó en su Instagram una sesión de fotos usando este inusual atuendo, su confección en color negro asemejaba a los kimonos usados en la cultura japonesa con estampados floreados por doquier.

Lo más exótico del outfits es la máscara al estilo lucha libre y la combinación con botas de tacón alto en cuero negro que llegan hasta las rodillas, además de sus muslos totalmente al descubierto.

Thalía no perdió la oportunidad de mencionar en la publicación cómo se sintió estrenando este nuevo lado de sí misma con el atuendo.

“Siento importante romper nuestros propios límites. Tal vez en otros tiempos, no me hubiera puesto algo así, y eso que siempre he sido atrevida y arriesgada con la moda”, redactó la mexicana.

Thalía continuó admitiendo: “Ahora me divierto más y no me tomo las cosas tan enserio, por el contrario, mientras más diferente y arriesgada sea la experiencia ¡Mejor!”.

La publicación de la actriz sobrepasa los 120 mil likes y miles de comentarios de sus fans impresionados por la osadía de la artista.

Kim Kardashian y su aparición con el imponente traje cubierto similar al de Thalía

El caso de Kim fue más peculiar, pues a excepción de Thalía, esta lo mostró en público en una presentación del álbum de Kanye West inspirado en Donda, su difunta madre.

Tanto Kanye como Kim aparecieron ante los fans al puro estilos de los comandos de operaciones especiales, con trajes totalmente negros y rostro cubiertos casi en su totalidad.

La apariencia de la Kardashian asemejaba a la de “Gatúbela”, con guantes y tacones altos, dejando ver únicamente su larga cola a través de la oscura máscara.

La publicación en Instragram de la modelo usando este extravagante atuendo ya sobrepasa los 6 millones de likes y más de 30 mil comentarios de sus seguidores fascinados por el imponente look.

La pandemia ha acostumbrado a la sociedad a cubrir su rostro por seguridad, pero con esta nueva tendencia impulsada por Thalia y Kim, las máscaras se convertirán en poco tiempo en la tendencia más usada.

