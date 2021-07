Thalía deslumbra en un atuendo de corsé con medias de red sin perder la elegancia

Thalía es un ícono en la industria del espectáculo mexicano y esto se debe a que ha tenido una impecable carrera tanto en la actuación como en la música, pero estos no son los únicos talentos que la han hecho destacar.

Desde su salto a la fama, la artista se ha caracterizado por ser audaz con su estilo y forma de vestir, por lo que, con el pasar de los años, se ha convertido en un referente de la moda para millones de mujeres.

Thalía tiene un estilo diverso y versátil que puede ser muy sencillo y clásico en algunas ocasiones, pero que, también pude destacar en otros momentos por toques de extravagancia y elementos completamente novedosos.

Es justo esto lo que hace que los looks de la celebridad sean completamente auténticos, ya que es una mujer que no tiene miedo de experimentar con colores, texturas y volúmenes en cada uno de los vestuarios que utiliza tanto en sus presentaciones como en las sesiones de fotos que comparte en su cuenta de Instagram.

Así lo dejó ver en una de sus fotografías más recientes pues enseñó cómo combinar un corsé muy colorido con medias y guantes de red.

Así fue el estilo con el que Thalía deslumbró en Instagram

El look de la intérprete de “Arrasando” sorprendió al mundo por sus toques de extravagancia que no restaban la elegancia que suele mantener en todo momento.

El corsé tenía un estampado con algunos elementos de la cultura pop, figuras de labiales, serpientes y otras imágenes en las que el color rojo predominaba.

Además, el traje contaba con algunos detalles emplumas que decoraban la parte inferior del corsé.

Este atuendo fue complementado con medias de red en color negro que daban el toque sexi que Thalía jamás abandona, además de unas extravagantes botas blancas por encima de las rodillas.

Este es uno de los looks con los que la artista ha deslumbrado recientemente, pero ha dejado claro que los atuendos más sencillos también pueden deslumbrar.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa compartió una imagen en la que aparece con una camisa blanca oversize y un pantalón clásico a la cintura en color celeste.

Estas dos prendas sencillas lograron que el estilo de la artista fuera completamente elegante y con un estilo muy sofisticado.

Además, el look fue elevado con accesorios en tono blanco, además de llevar un peinado de coleta sencillo, que la hizo lucir más despejada y neutral.

No podemos dejar de lado que Thalía optó por un make up, no make up que le aportó un poco de tonalidad al rostro, pero sin parecer maquillada para nada.

Más sobre este tema:

Thalía recuerda su época de recién casada con una foto inédita junto a Tommy Mottola

El impactante estilo de Danna Paola que nos recordó a los inicios de Thalía

Thalía da lecciones de elegancia y muestra cómo combinar una camisa oversized

Te mostramos en video: