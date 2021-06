Thalía da lecciones de elegancia y muestra cómo combinar una camisa oversized

Thalía es una de las mexicanas más queridas y admiradas en todo el mundo, pues no sólo ha cautivado como actriz y cantante, sino como un personaje influyente en el ámbito de la moda.

La cantante tiene la capacidad de variar drásticamente sus atuendos sin perder su esencia, de modo que la podemos ver con estilos muy sencillos, así como vestimentas mucho más elaboradas.

Recientemente, la famosa demostró cómo llevar un estilo oversize de manera elegante y sin perder su característica femineidad.

Los looks oversize se han mantenido con el pasar de los años, las modas y las tendencias.

Aunque este tipo de tendencias se suelen usar para atuendos bastante informales, la artista sabe cómo sacar provecho a algunas prendas y así lograr el look más sofisticado que podamos imaginar.

Instagram @thalia

Así lo demostró con una de sus fotografías más recientes, con la cual demostró que las características casuales e informales no tienen por qué dejar de lado la elegancia.

La camisas blancas siempre han sido un básico en cualquier guardarropa, pero ahora, la artista nos demostró que no sólo necesitamos una a nuestra medida sino también la versión extragrande para armar outfits auténticos.

El look con el que Thalía deslumbró

A través de su cuenta de Instagram, la famosa compartió una imagen en la que aparece con una camisa blanca oversize y un pantalón clásico a la cintura en color celeste.

Estas dos prendas sencillas lograron que el estilo de la artista fuera completamente elegante y con un estilo muy sofisticado.

Además, el look fue elevado con accesorios en tono blanco, además de llevar un peinado de coleta sencillo, que la hizo lucir más despejada y neutral.

No podemos dejar de lado que Thalía optó por un make up, no make up que le aportó un poco de tonalidad al rostro, pero sin parecer maquillada para nada.

El estilo oversize es perfecto para sentirse cómoda y se adapta a casi cualquier estilo.

Esto nos lo ha demostrado la misma actriz, quien también sabe cómo llevar la extravagancia cuando opta por opciones extragrandes.

En otra ocasión, se puede ver a la artista luciendo un outfit de tonos dorados y brillantes.

Instagram @thalia

Para comenzar, la arista llevaba un pantalón ancho con acabado patente en tono crema y una camisa talla grande con un ligero escote.

Este look, fue completado con un cinturón estilo maxi que tenía una hebilla muy grande, además de botas combate de corte alto y con compartimientos.

Más sobre este tema:

Thalía recuerda las románticas escenas que vivió junto a Eduardo Capetillo en “Marimar”

“¿A quién le importa?”: Thalía le rinde homenaje a la comunidad LGBTQ+ con un colorido vestido

Los looks masculinos con los que Thalía demostró que no hay género para moda

Te mostramos en video: