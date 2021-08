Kim Kardashian divide opiniones con su look y “reencuentro” con Kanye West

Kim Kardashian se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de unas extrañas fotografías en su cuenta de Instageram.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians lleva puesto un atuendo completamente negro de Balenciaga que incluía botas de tacón por encima de la rodilla, pantalones ceñidos, una blusa de manga larga y una máscara completa sobre su cabeza.

Este no es el estilo que acostumbra la empr4esaria por lo que dejó confundidos a sus seguidores. Eso sí, la Kardashian recibió halagos por sus sensuales curvas que quedaron enmarcadas por su atuendo.

Lo que más sorprendió fue que Kim asistió al concierto especial que ofreció su ex esposo Kanye West en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Lo curioso fue que el rapero compartió una serie de fotografías en Instagram y Twitter en las que se ve vestido de manera similar con una máscara facial y un conjunto de Balenciaga, aunque también usó un chaleco antibalas con el nombre de su próximo álbum, Donda.

Los hijos de la pareja, North, Saint, Chicago y Psalm también asistieron al evento y coordinaron con sus padres vestidos de negro, aunque no estaban cubiertos.

Han pasado cuatro meses desde que Kim Kardashian anunció que había solicitado oficialmente el divorcio a Kanye West sin embargo, es apenas ahora que reveló lo que sintió durante el proceso.

Kim estuvo casada con Kanye West por seis años y juntos procrearon cuatro hijos (dos fueron vía subrogación): North, Saint, Chicago y Psalm. A pesar de que ambos parecían ser una de las parejas más estables del espectáculo.

Sin embargo, los rumores de una separación comenzaron circular en 2020, cuando Kanye tuvo episodios de pánico y ansiedad debido al trastorno de bipolaridad que padece.

El rapero atacó a Kim en diversas ocasiones con mensajes humillantes en sus redes sociales y aunque ella trató de mantenerse al pie del cañón con él, aseguró estar cansada de no saber cómo lidiar con la situación.

“Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un desorden de bipolaridad…Cualquiera que lo haya tenido o que haya amado a alguien en su vida que lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es esto de comprender”, publicó en unas historias de Instagram en aquel entonces.

Este fue el tercer matrimonio de Kim, ya que antes había estado casada con el compositor Damon Thomas y el exjugador de la NBA Kris Humpries (enlace que duró solo 72 días).

Según la revista Star la “obsesión por la fama” de ambos, fue lo que acabó con el matrimonio.

Más problemas surgieron a raíz de las aspiraciones políticas de Kanye West, cuando en 2020 sorprendió a todos con su propio partido político.

Durante su primer acto de campaña, West ofreció un discurso en el que reveló que él y Kim pensaron en abortar a su primera hija, North, algo que por supuesto hizo enfurecer a la empresaria.

El rapero incluso reveló que Kim “tenía las pastillas en la mano”, lista para abortar, pero aseguró que fue Dios quien lo inspiró para hacerle cambiar de parecer.

