Kim Kardashian revela haberse sentido un fracaso tras su divorcio y nos deja una lección

Han pasado cuatro meses desde que Kim Kardashian anunció que había solicitado oficialmente el divorcio a Kanye West sin embargo, es apenas ahora que reveló lo que sintió durante el proceso.

Fue durante el penúltimo episodio del reality show “Keeping Up with the Kardashians” que la socialité y empresaria dijo haberse sentido como una fracasada luego de su divorcio.

“Me siento como un maldito fracaso. Sí, me siento como una maldita perdedora”, expresó.

Kim estuvo casada con Kanye West por seis años y juntos procrearon cuatro hijos (dos fueron vía subrogación): North, Saint, Chicago y Psalm. A pesar de que ambos parecían ser una de las parejas más estables del espectáculo.

Sin embargo, los rumores de una separación comenzaron circular en 2020, cuando Kanye tuvo episodios de pánico y ansiedad debido al trastorno de bipolaridad que padece. El rapero atacó a Kim en diversas ocasiones con mensajes humillantes en sus redes sociales y aunque ella trató de mantenerse al pie del cañón con él, aseguró estar cansada de no saber cómo lidiar con la situación.

“Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un desorden de bipolaridad…Cualquiera que lo haya tenido o que haya amado a alguien en su vida que lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es esto de comprender”, publicó en unas historias de Instagram en aquel entonces.

Este fue el tercer matrimonio de Kim, ya que antes había estado casada con el compositor Damon Thomas y el exjugador de la NBA Kris Humpries (enlace que duró solo 72 días).

Según la revista Star la “obsesión por la fama” de ambos, fue lo que acabó con el matrimonio.

Un divorcio no es el fin del mundo: todas merecemos algo mejor

Muchos ven a Kim como una mujer que “tiene todo” a su alcance y que no debería estar sufriendo por una situación así pero olvidan que también es humana y que las cosas fuera de cámaras también se salen de control.

Ella podrá se una mujer que vive de mostrar su día a día en redes sociales sin embargo, jamás habla públicamente de sus problemas personales, ni con su familia, ni con Kanye.

Aún cuando parezca una figura inalcanzable, la situación que está viviendo ahora nos hace ver que todas podemos pasar por esas fracturas y que no representan un fracaso.

Cualquiera que esté pasando por una ruptura puede sentir que el mundo se derrumba pero no es el fin. Los momentos de crisis nos ponen a prueba y eso fue lo que hizo que muchas se identificaran con el caso de Kim.

Siempre puedes volver a empezar

La sociedad nos ha hecho creer que un divorcio nos condena a estar a solas; nos hace sentir que somos las únicas culpables y que no encontraremos esa estabilidad nunca. No es así.

Si estás pasando por un momento difícil por una ruptura, debes saber que es muy válido sentirte vulnerable pero ante todo, no olvides que es mejor alejarse de quien no te hace crecer.

Esta Kardashian podrá ser una de las figuras más extravagantes del espectáculo pero si algo hemos aprendido de ella es que no debemos dejar que nadie nos haga sentir menos o que nuestras aspiraciones y angustias no cuentan.

No te sientas obligada a quedarte donde no puedes crecer. Las personas suelen aferrarse a las relaciones en las que ya han invertido tiempo y esfuerzo, pero ¿cuál es el punto de ello si no te hace feliz?

Una ruptura duele y sanar es todo un proceso que lleva tiempo pero es importante recordar que todas merecemos algo mejor.

